Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

El tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo se encuentra asistido por dos accidentes múltiples ocurridos sobre la Ruta Nacional 12. Ambos siniestros obligaron a reducir la calzada en dos puntos estratégicos del corredor vial que uno Entre Ríos con Buenos Aires.

El primero ocurrió en el Kilómetro 94 en el sentido sur-norte, mientras que el otro fue sobre el Puente Mitre, sentido norte-sur.

De acuerdo a la información preliminar, en ambos sectores se produjo un choque múltiple, por lo que el tránsito avanza de manera asistida y con demoras. Desde las autoridades se solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad; respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Se recomienda también circular con extrema precaución y, de ser posible, prever demoras en el trayecto.

Esta situación complica el regreso de las personas a sus hogares en el cierre del fin de semana largo por el Feriado de Carnaval.