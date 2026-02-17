Uno Entre Rios | Policiales | Zárate-Brazo Largo

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

El tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo se encuentra asistido por dos accidentes múltiples ocurridos sobre la Ruta Nacional 12.

17 de febrero 2026 · 19:07hs
Los accidentes en Zárate-Brazo Largo complican el tránsito.

Los accidentes en Zárate-Brazo Largo complican el tránsito.

El tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo se encuentra asistido por dos accidentes múltiples ocurridos sobre la Ruta Nacional 12. Ambos siniestros obligaron a reducir la calzada en dos puntos estratégicos del corredor vial que uno Entre Ríos con Buenos Aires.

El primero ocurrió en el Kilómetro 94 en el sentido sur-norte, mientras que el otro fue sobre el Puente Mitre, sentido norte-sur.

El camión quedó cruzado sobre el Puente Urquiza en el Complejo Zárate-Brazo Largo.

Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

De acuerdo a la información preliminar, en ambos sectores se produjo un choque múltiple, por lo que el tránsito avanza de manera asistida y con demoras. Desde las autoridades se solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad; respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

LEER MÁS: Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

Se recomienda también circular con extrema precaución y, de ser posible, prever demoras en el trayecto.

Esta situación complica el regreso de las personas a sus hogares en el cierre del fin de semana largo por el Feriado de Carnaval.

Zárate-Brazo Largo Ruta 12 Buenos Aires
Noticias relacionadas
tras intensa busqueda, hallaron a un hombre que se perdio en el monte en colonia federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

desbaratan punto de venta de cocaina y detienen a un hombre en colon

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

marcharan en villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en parana

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Ultimo Momento
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Policiales
Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Ovación
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Leandro Paredes será baja ante Racing

Leandro Paredes será baja ante Racing

La provincia
Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Se inauguró la Biblioteca Profesor Juan Carlos Dahlquist en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

Se inauguró la Biblioteca "Profesor Juan Carlos Dahlquist" en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

Dejanos tu comentario