La ciudad de Colón vivió un fin de semana histórico al alcanzar durante momentos del fin de semana largo el 100% de ocupación hotelera y parahotelera.

Colón registró 100% de ocupación hotelera y parahotelera durante el fin de semana largo

Colón registró ocupación total: fue el destino destacado del fin de semana de Carnaval. La Fiesta Nacional de la Artesanía que tuvo a LuckRa, Abel Pintos, La K'onga y la Beriso como algunos de los artistas principales y las playas colgadas, la Ciudad fue la más elegida de Entre Ríos

La ciudad de Colón vivió un fin de semana histórico al alcanzar durante momentos del fin de semana largo el 100% de ocupación hotelera y parahotelera (El número final es 99% - dado que en algunos casos las estadías fueron inferiores a 4 noches) el 100% de ocupación durante el feriado de Carnaval. En campings la ocupación fue en promedio del 70%, generando en total 62000 pernoctes, sumando 12.000 excursionistas.

A predio completo La K'onga le puso ritmo y color al gran cierre de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Playas y atractivos naturales a pleno

* Playas y servicios en paradores: aún con algo de lluvias, el clima acompañó el fin de semana largo, permitiendo que las extensas playas de arenas blancas sobre el río Uruguay lucieran repletas.

* Termas Colón: El complejo termal fue una de las opciones preferidas para el relax familiar sumando nuevamente la innovadora propuesta de termas bajo las estrellas.

* Molino Forclaz: El sitio histórico registró un excelente movimiento de turistas interesados en el patrimonio regional siendo la teatralizada la actividad destacada de este verano.

* Paseos náuticos: tanto las actividades recreativas como los paseos en catamarán fueron también muy disfrutados por los visitantes.

* La oferta gastronómica de los circuitos principales también fueron muy visitados.

Impacto económico positivo

El Intendente de Colón, José Luis Walser, destacó que este éxito es el resultado de un trabajo articulado entre el sector público y privado para ofrecer servicios de calidad. "Colón sigue demostrando su liderazgo turístico, no solo por sus paisajes, sino por la calidez de su atención y la jerarquía de sus eventos", señaló el mandatario local.

Con este récord de visitas, la microrregión "Tierra de Palmares" cierra un ciclo de Carnaval con números que superan las expectativas y anticipan una continuidad exitosa para el resto de la temporada estival.