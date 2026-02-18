Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

La Pulga se recuperó de una distensión en el isquiotibial izquierdo y Mascherano deberá definir si puede estar presente el sábado en el arranque de la MLS.

18 de febrero 2026 · 16:00hs
Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami, luego de una semana de ausencia en las prácticas debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo. La lesión de la Pulga se había producido en el amistoso disputado frente a Barcelona de Ecuador el sábado anterior.

El inconveniente físico del rosarino obligó a postergar el último encuentro de preparación que tenía previsto el equipo que dirige Javier Mascherano. El choque ante Independiente del Valle, previsto para el último viernes en Puerto Rico, finalmente se llevará a cabo el 26 de febrero en ese mismo país.

El director técnico y los médicos del club seguirán de cerca a Messi para saber si está en condiciones de jugar como visitante contra Los Ángeles FC, el sábado a las 23.30, en el arranque de la MLS. Allí, Inter Miami comenzará la defensa del título tras la consagración en la última temporada.

La noticia también resonó en la Selección Argentina de cara a la Finalissima ante España, prevista para el 27 de marzo. Más allá de que por el tipo de lesión no debería tener inconvenientes en llegar, la incertidumbre gira en torno a cómo responderá desde lo físico en las próximas semanas.

Dejanos tu comentario