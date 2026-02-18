Uno Entre Rios | Policiales | Pablo Laurta

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas.

18 de febrero 2026 · 14:45hs
Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil
Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio.

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio.

Pablo Laurta fue imputado bajo el cargo de abuso sexual infantil en la provincia de Córdoba, donde además es acusado como presunto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género de su expareja Luna Giardina y de su ex suegra Mariel Zamudio.

Laurta fue imputado por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio.

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

juan ruiz orrico ante el tribunal: asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

LEER MÁS: Pablo Rodríguez Laurta: le dictaron prisión preventiva por 120 días

La denuncia estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1er Turno a cargo de Juan Ávila Echenique.

El pasado 12 de febrero, el ciudadano uruguayo fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia tras cumplir el plazo de 120 días de prisión preventiva por los mencionados homicidios, mientras es investigado en Entre Ríos por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio.

Actualmente, el acusado permanece alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4, donde la Fiscalía pedirá que la prisión preventiva se prorrogue por otro período más, al fundamentar un peligro de fuga.

Homicidios agravados

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la noche del 7 de octubre del año pasado, Palacio se encontró con Laura en la terminal de ómnibus de Concordia, donde le pagó un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba.

Según los investigadores, los dos hombres ya se conocían de antemano e, incluso, trascendió que el asesino había contratado los servicios de Palacio en otras ocasiones.

Luego, habría asesinado al remisero y escondido parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá para continuar solo hacia Córdoba, al mando de un Toyota Corolla que era de la víctima.

Finalmente, en la capital cordobesa, Laurta perpetró los crímenes de Luna y Zamudio, quemó el vehículo en la zona de Altas Cumbres, aunque varios días después fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Pablo Laurta Abuso sexual Pablo Rodríguez Laurta Homicidio
Noticias relacionadas
la querella pidio 6 anos de carcel para juan ruiz orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

se desarrolla el juicio contra juan ruiz orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Los accidentes en Zárate-Brazo Largo complican el tránsito.

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Ver comentarios

Lo último

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Ultimo Momento
La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Mujeres Barderas presenta Madame Ciencia, una obra sobre la vida de Marie Curie

Mujeres Barderas presenta "Madame Ciencia", una obra sobre la vida de Marie Curie

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Policiales
Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Ovación
Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

La provincia
La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Colón registró 100% de ocupación hotelera y parahotelera durante el fin de semana largo

Colón registró 100% de ocupación hotelera y parahotelera durante el fin de semana largo

Concordia alcanzó un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Concordia alcanzó un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Dejanos tu comentario