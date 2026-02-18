La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

En el inicio del juicio por la muerte de cuatro trabajadores, la querella pidió 6 años de prisión para Juan Ruiz Orrico por homicidio culposo agravado.

Este miércoles comenzó en Concepción del Uruguay el juicio contra Juan Ruiz Orrico, ex presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, acusado por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta 39. En su alegato de apertura, el abogado querellante Mario Arcusin adelantó que solicitará seis años de cárcel de cumplimiento efectivo para el imputado.

Orrico está acusado de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, departamento Uruguay. Según la investigación, alrededor de las 4.30 de la madrugada conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora cuando embistió de frente un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto. Cinco días después del choque fue desplazado de su cargo.

El debate se desarrolla en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad y es presidido por el vocal Darío Crespo. Las audiencias continuarán los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero.

Izguirre almada Basavilbaso.jpg Brian y Lucas Izaguirre / Axel Rossi. Los tres eran de Basavilbaso.

Alegatos de apertura

Según registró UNO, el fiscal Eduardo Santos sostuvo que probará que Orrico, con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre, realizó una maniobra imprudente al invadir el carril contrario e impactar de frente contra el vehículo conducido por Brian Izaguirre, quien iba acompañado por su hermano Lucas y sus compañeros Almada, Rossi. Remarcó que el hecho fue “previsible y evitable” y que no habría ocurrido si el acusado hubiera actuado con prudencia, teniendo en cuenta que sabía que había ingerido alcohol antes de salir a la ruta.

"Este lamentable hecho no hubiera acaecido si Orrico hubiera actuado de manera prudente. Sabía que había tomado alcohol y sabía que si salía a la ruta generaba un riesgo. Aún así, Orrico decidió correr ese riesgo y ese riesgo se concretó. Así, este hecho previsible y evitable, acabó con la vida de cuarto jóvenes trabajadores, deportistas, padre de familia e hijos, que se dirigían a sus trabajos como todos los días", remarcó.

El Ministerio Público adelantó que durante el debate declararán policías que intervinieron en la investigación, peritos, el bioquímico que realizó el análisis de sangre, el médico forense que practicó las autopsias, funcionarios que acreditarán la titularidad del vehículo oficial y el cargo que ocupaba Orrico al momento del hecho, además de familiares de las víctimas.

Ruiz Orrico accidente.jpg El extitular del Instituto Portuario está acusado de homicidio culposo agravado.

“El juicio del dolor”

Al tomar la palabra, el querellante Mario Arcusin definió el proceso como “el juicio del dolor” y puso el foco en el impacto irreparable en las familias. Sostuvo que, si bien se trata de un delito culposo, la conducta implicó negligencia e inobservancia de deberes, y que el acusado salió a conducir de madrugada sabiendo que había consumido alcohol y conociendo el estado de la ruta.

Según registró UNO, Arcusin descartó que el tramo donde ocurrió el choque presente defectos que atenúen la responsabilidad y subrayó que el caso encuadra en el agravante por la muerte de más de una persona. Señaló además que los padres, esposas e hijos de las víctimas reciben asistencia psicológica y que sus vidas quedaron atravesadas por la ausencia.

"Los padres, esposas e hijos de las víctimas están bajo asistencia psicológicas. No viven una vida normal", dijo. En ese contexto, adelantó que la querella solicitará seis años de prisión de cumplimiento efectivo para Orrico, una pena superior a la escala prevista para el delito que se le imputa, que contempla de dos a cinco años de prisión. Su opinión fue acompañada por el abogado Leandro Rosatti, quien es querellante en representación de la familia de Axel Rossi.

La postura de la defensa

Por su parte, los abogados defensores Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje indicaron que no desconocen la responsabilidad del imputado en el hecho y que por esa razón no cuestionaron la elevación de la causa a juicio. Sin embargo, anticiparon que el debate se centrará en el grado de reproche jurídico y en la determinación de la pena.

La defensa adelantó que controvertirá los factores que inciden en la sanción y que sostendrá la existencia de múltiples circunstancias que, a su entender, fueron omitidas o infravaloradas y deberán ser ponderadas por el Tribunal al momento de dictar sentencia.

"Esta defensa no desconoce que el asistido tenga responsabilidad en el hecho atribuido, por esa razón, por ejemplo, no hemos cuestionado el requerimiento de elevación a causa a juicio. Lo que tenemos que decir es que nuestro desacuerdo y, que será el eje del debate, no es sobre la existencia de responsabilidad, sino sobre el grado de reproche que jurídicamente corresponde hacerle a Orrico. Discrepamos con aquello que incide en la determinación de la pena. Adelantamos que nosotros controvertiremos esta cuestión valorando razones de merecimiento de pena. Vamos a sostener que hay múltiples circunstancias que fueron omitidas o infravaloradas y que podrán ser ponderadas correctamente en el debate. Queremos adelantar que al momento de los alegatos, solicitaremos al Tribual una respuesta racional al conflicto", sotuvo Lambruschini.