Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

La ciudad de Colón recibirá este viernes una nueva edición del festival Ritmos Argentinos. La propuesta comenzará a las 20 en la explanada del Puerto

18 de febrero 2026 · 13:43hs
La ciudad de Colón recibirá este viernes una nueva edición del festival Ritmos Argentinos. La propuesta comenzará a las 20 en la explanada del Puerto, con entrada libre y gratuita. Organizan las secretarías de Cultura de la Nación y de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Colón.

El encuentro reunirá a artistas de distintos géneros y trayectorias. Actuarán Pajarito Silvestri, La Big Band, Factor Fun y Suma Paciencia, en una grilla que combina proyectos emergentes con propuestas locales. La iniciativa promueve la circulación de músicos en diferentes puntos del país y apunta a fortalecer el vínculo entre artistas y comunidades.

Además de los recitales, la jornada incluirá una suelta de libros coordinada por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que pondrá ejemplares a disposición del público para fomentar la lectura y el acceso a la cultura.

Ritmos Argentinos forma parte de un programa con perspectiva federal que impulsa escenarios itinerantes y genera espacios de encuentro abiertos a toda la comunidad.

El sábado en Galarza

El escenario móvil continuará su recorrido el sábado 21 de febrero en la localidad de Galarza. Desde las 20, el Parque Paseo del Ferrocarril recibirá a Nahuel Borrá, La Sin Nombre, Híbridos y Karel Fleites y la Nave del Regreso. La entrada también será libre y gratuita.

Con dos jornadas consecutivas en Entre Ríos, el ciclo propone música en vivo, circulación de artistas y actividades culturales en espacios públicos, con acceso abierto para vecinos y visitantes.

