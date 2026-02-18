Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

La empresa San José en Paraná funcionará con normalidad durante este jueves. En tanto, los colectivos del área metropolitana se adhieren al paro.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general para este jueves 19 de febrero cuando se trate la reforma laboral en Diputados, luego de la media sanción en el Senado. La huelga será de 24 horas y tendrá impacto en Entre Ríos.

La medida cuenta con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , junto a otros gremios estratégicos. Ello afectará a algunos servicios urbanos, micros de media y larga distancia.

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Desde la Estación de trenes de Paraná se afirmó que aún restan la confirmaciones, pero se adelantó que el paro casi con seguridad afectaría el servicio que une Paraná con Colonia Avellaneda y La Picada. “El gremio de La Fraternidad se va a plegar al paro”, indicaron.

Colectivos urbanos en ciudad de Paraná:

Desde la empresa San José SA informaron que el paro no afectará el servicio y circularán con normalidad, debido a que la mayoría de los trabajadores no están afiliados y no responden a UTA.

Colectivos en Área Metropolitana de Paraná:

Las líneas de colectivos urbanos que conectan Paraná con Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Tezanos Pinto no circularán, debido a la adhesión de los trabajadores al paro de UTA.

Colectivos interurbanos:

Tampoco funcionarán los servicios de colectivos que unen Paraná con Santa Fe y otras localidades de la provincia debido a la adhesión de sus choferes al paro nacional convocado por UTA.