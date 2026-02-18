Uno Entre Rios | Policiales | Juan Ruiz Orrico

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

Juan Ruiz Orrico asumió ante el Tribunal la responsabilidad total por el choque que causó la muerte de cuatro trabajadores en junio de 2024 en la Ruta 39.

18 de febrero 2026 · 11:45hs
Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Este miércoles comenzó en Concepción del Uruguay el juicio contra Juan Ruiz Orrico, ex presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, acusado por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta 39. En ese marco, ante el Tribunal, el imputado centró su declaración en asumir la responsabilidad por lo ocurrido.

“Del accidente del cual se hace referencia quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”. Con esas palabras, Orrico reconoció su responsabilidad en la maniobra que derivó en el choque fatal. Su intervención estuvo marcada por un tono de reconocimiento del daño causado y de la gravedad de las consecuencias. “Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, agregó.

El ex funcionario admitió que cualquier intento de disculpa podría resultar insuficiente frente a la magnitud de la pérdida sufrida por las víctimas y sus familias, pero aun así expresó su intención de hacerlo. “Sé que el daño es irreparable y ni siquiera me podría reflejar lo que sienten las víctimas, porque la única forma es que me pase en carne propia, entonces mis palabras hasta diría que sobran”, dijo.

Orrico juicio

"No se puede volver atrás"

En ese sentido, reconoció la imposibilidad de dimensionar plenamente el dolor de los familiares y sostuvo que sus palabras podían resultar insuficientes ante un hecho de tal gravedad. El acusado añadió: “Tratamos con mis abogados de trasladar mis condolencias y si de alguna manera tuviera la posibilidad de mitigar el daño, estaría dispuesto a hacerlo”.

Finalmente, subrayó el carácter irreversible de lo sucedido: “Independientemente de lo duro y lo tremendo y catastrófico del hecho, no se puede volver a atrás”.

Juan Ruiz Orrico Choque Ruta 39
