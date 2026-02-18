El argentino firmó su mejor vuelta desde que comenzaron los test de pretemporada de la F1 con Alpine y mejoró medio segundo a su compañero.

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos.

La segunda semana de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin dejó una señal clara para Franco Colapinto . El piloto argentino revirtió el panorama en el turno vespertino, marcó su mejor tiempo desde el inicio de las pruebas con Alpine y terminó octavo en la tabla general, superando con autoridad a Pierre Gasly, su compañero de equipo.

La jornada no había arrancado sencilla para el pilarense. Durante la tanda matutina, el A526 mostró algunos desajustes que limitaron su rodaje y lo dejaron con pocas vueltas y registros discretos. Sin embargo, el trabajo fino del equipo técnico dio resultados: ya en la segunda sesión, Colapinto salió a pista con un auto mucho más equilibrado y logró exprimirlo al máximo.

Franco Colapinto se prepara de cara a los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1

El argentino se ubicó entre los diez más rápidos del día con 1:35.475, quedando muy cerca del tiempo de Carlos Sainz (Williams). Además, le sacó casi medio segundo de diferencia a Gasly, un dato que no pasa inadvertido dentro del box de Alpine.

Franco Colapinto se metió entre los 10 más rápidos

Colapinto formula 1 Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos.

Más allá del impacto del resultado comparativo entre pilotos, la jornada dejó conclusiones alentadoras para la escudería de Enstone. Gasly, que había girado por la mañana, completó 61 vueltas sin inconvenientes y aportó información clave para corregir el comportamiento del auto. Esa base permitió que, por la tarde, Colapinto pudiera avanzar con mayor soltura y mostrar un salto claro de rendimiento.

El francés había cerrado la tanda inicial con un tiempo de 1m35s898, mientras que el argentino logró mejorar sensiblemente ese registro en condiciones similares de pista, confirmando una evolución marcada respecto de la primera semana de pruebas.

El más rápido de la jornada volvió a ser Charles Leclerc, con Ferrari, seguido por Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes). En ese marco, el octavo puesto de Colapinto toma aún más valor, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de su mejor vuelta desde que comenzó la pretemporada y de una sesión clave para consolidarse dentro del proyecto Alpine.

El cronograma marca que el argentino volverá a tener acción fuerte en pista durante este jueves, mientras que Gasly completará la actividad el viernes. Además, Colapinto atenderá a la prensa ese mismo día, en una jornada que promete foco total sobre su desempeño tras este golpe sobre la mesa en Bahréin.

La pretemporada sigue, pero el mensaje ya está claro: Colapinto acelera, responde y empieza a marcar territorio.