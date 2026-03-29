La familia de Mercedes Sosa reaccionó tras los agravios de un funcionario en redes

“Gorda comunista” y “cáncer” fueron los repudiables dichos de un referente de La Libertad Avanza sobre Mercedes Sosa.

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y referente de La Libertad Avanza en la provincia, quedó en el centro de un escándalo tras la viralización de una serie de mensajes en X en los que agravió la memoria de la icónica cantante Mercedes Sosa , cuyo nombre lleva la emisora radial provincial.

Todo comenzó cuando el funcionario libertario tildó a la recordada artista de “ gorda comunista ” y reposteó el mensaje de otro usuario que decía “ esta gorda fue un cáncer ”. Los mensajes se publicaron en febrero, pero salieron a la luz en las últimas horas. “ Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas ”, agregó en su comentario, incluyendo en ese listado además al Indio Solari , exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y voz de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado .

Además, ante un posteo de un seguidor suyo en redes, que también agraviaba la figura de Mercedes Sosa, Ferreira le respondió sin retractarse de lo cometido anteriormente: “Solo hice una descripción física e ideológica”.

Poco después, ante el revuelo que desencadenaron sus comentarios, pidió disculpas a la familia de la interprete pero ratificó sus críticas hacia la ideología de la artista.

La voz de la familia

Ante los recientes ataques hacia Mercedes Sosa, su familia y el ámbito de la cultura impulsan esta carta para expresar un repudio colectivo y acompañar su memoria.

"Hola a todos y todas, acá Maby Sosa de Tiempo Argentino y Agencia Presentes. También soy sobrina de Mercedes Sosa. Hace unos días quien está al frente de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa en su red social aludió en forma agresiva a mi tía, usando como insultos palabras y adjetivos que no son insultos. Desde la familia ayer sacamos un comunicado (si les interesa luego lo paso), y hoy con amigas músicas de Tucumán que realizan en un rato una acción hermosa frente a la radio, surgió armar un Google forms para que la gente vinculada al mundo de la cultura firme", indica el mensaje difusión que la familia hizo circular a través de las redes sociales. Para firmar la petición, hacer click aquí.