Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y referente de La Libertad Avanza en la provincia, quedó en el centro de un escándalo tras la viralización de una serie de mensajes en X en los que agravió la memoria de la icónica cantante Mercedes Sosa, cuyo nombre lleva la emisora radial provincial.
La familia de Mercedes Sosa reaccionó tras los agravios de un funcionario en redes
“Gorda comunista” y “cáncer” fueron los repudiables dichos de un referente de La Libertad Avanza sobre Mercedes Sosa.
Todo comenzó cuando el funcionario libertario tildó a la recordada artista de “gorda comunista” y reposteó el mensaje de otro usuario que decía “esta gorda fue un cáncer”. Los mensajes se publicaron en febrero, pero salieron a la luz en las últimas horas. “Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas”, agregó en su comentario, incluyendo en ese listado además al Indio Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y voz de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Además, ante un posteo de un seguidor suyo en redes, que también agraviaba la figura de Mercedes Sosa, Ferreira le respondió sin retractarse de lo cometido anteriormente: “Solo hice una descripción física e ideológica”.
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Poco después, ante el revuelo que desencadenaron sus comentarios, pidió disculpas a la familia de la interprete pero ratificó sus críticas hacia la ideología de la artista.
La voz de la familia
Ante los recientes ataques hacia Mercedes Sosa, su familia y el ámbito de la cultura impulsan esta carta para expresar un repudio colectivo y acompañar su memoria.
"Hola a todos y todas, acá Maby Sosa de Tiempo Argentino y Agencia Presentes. También soy sobrina de Mercedes Sosa. Hace unos días quien está al frente de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa en su red social aludió en forma agresiva a mi tía, usando como insultos palabras y adjetivos que no son insultos. Desde la familia ayer sacamos un comunicado (si les interesa luego lo paso), y hoy con amigas músicas de Tucumán que realizan en un rato una acción hermosa frente a la radio, surgió armar un Google forms para que la gente vinculada al mundo de la cultura firme", indica el mensaje difusión que la familia hizo circular a través de las redes sociales. Para firmar la petición, hacer click aquí.