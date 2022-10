La crítica de Julia Mengolini a Juana Viale: "No podés ser tan tilinga"

julia Mengolini Juana Viale 2.jpg

Claro que las respuestas no se hicieron esperar. "Si te dieras cuenta de lo imbécil que es ese tweet lo borrarías inmediatamente. Solo te falta solidarizarte con el régimen de Irán por la Agresión a su Cultura que está sufriendo", aseguró el usuario Argentino del futuro.

Mientras que otra usuaria de la red social de pajarito le sugirió "Primero mirate al espejo, más que puntas florecidas hay que mandarte a cirugía estética completa directamente. Después trabajá sin pauta y en libertad (no guionada a lo marioneta) y por último, ganate un Martín Fierro. Recién ahí hablá algo de Juana Viale".

Así como otra de las tantísimas respuestas que recibió Julia Mengolini por su burla a la actual conductora de "Almorzando con Juana" fue "A mi me parece que vos estás haciendo un papelón al criticar lo que tendrías que apoyar".

Juana Viale volvió a cortarse el pelo en pleno aire: "Es un gesto"

Juana Viale se cortó el pelo hace unos días en solidaridad a las mujeres de Irán, video que compartió en las redes sociales, y que generó mucho revuelo. "Por la libertad!!!", expresó la conductora en ese momento. Lo cierto es que el domingo, en pleno aire por El Trece, Juana reflexionó sobre las críticas que recibió por parte de sus pares en redes sociales.

“Las mujeres iraníes están negadas totalmente a cualquier libertad de elección de vida”, informó la conductora para luego subrayar: “Fueron a manifestarse. Son revolucionarias”, precisó. Y remarcó sobre su acción: “Yo lo hice para acompañar y me llamó poderosamente la atención, clave…que las críticas que recibí son mayormente de mujeres”.

"A mí el pelo me crece devuelta, no me importa cuánto me lo corto. Es un gesto", expresó Viale y pidió una tijera para volver a cortarse el pleno en vivo.

Por su parte, la periodista Mercedes Ninci le pidió a la conductora la tijera para sumarse a la movida solidaria: “Pasame la tijera que yo también me lo corto”, precisó. Y una de la asistentes se la alcanzó para cumplir con su gesto solidario al igual que la conductora.