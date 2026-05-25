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Javier Milei asiste al Te Deum y ensaya una foto de unidad

Sin Victoria Villarruel, Javier Milei escuchará la misa a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, rodeado por el Gabinete

25 de mayo 2026 · 09:08hs
Sin Victoria Villarruel

Sin Victoria Villarruel, Javier Milei escuchará la misa a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, rodeado por el Gabinete

El presidente Javier Milei participará del Tedeum del 25 de mayo que se celebrará este lunes a las 10 con motivo del feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en momentos de tensión abierta en su círculo íntimo.

El mandatario se presentará acompañado por su Gabinete completo, que se dispondrá a escuchar la oración que brindará el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

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Además de los ministros se espera la presencia del asesor Santiago Caputo y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre quienes estarán puestas todas las miradas.

Si se saludarán o si habrá foto de unidad para la tribuna son algunas de las incógnitas por estas horas, aunque se descuenta que el Presidente espera que ambos estén presentes y eso contribuya a calmar las aguas.

Sin embargo, más allá de los esfuerzos de Milei, que la semana pasada públicamente intentó bajarle el tono al enfrentamiento, integrantes de las Fuerzas del Cielo señaron a NA que están dispuestos a continuar con la disputa.

Insisten que hay pruebas que indican que era el propio Menem, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el que publicaba críticas a sus sector en una cuenta de X. "Le mienten al Presidente", dijo Daniel Parisini esta semana en su streaming, incluso desautorizando al propio mandatario.

Te Deum Javier Milei Jorge García Cuerva

El Tedeum del 25 de mayo podría ser un escenario para acercarse a la Iglesia, en momentos de rumores sobre la visita del Papa al país.

La homilía estará a cargo de García Cuerva, quien en los últimos días deslizó críticas a la política. Si bien en la Casa Rosada esperan un mensaje duro, también consideran que el diagnóstico de la Iglesia debiera incluir lo que definen como una "brutal reducción de la pobreza".

Al respecto, el INDEC reveló que la medición corresponde al segundo semestre de 2025 alcanzó una tasa del 28,2%, casi 10 puntos porcentuales menos que en igual período de 2024.

Hace algunos días, el titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, sostuvo que la Iglesia detecta un deterioro económico sostenido en familias de clase media y advirtió sobre el impacto creciente de la crisis.

LEER MÁS: El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

En la previa al Tedeum, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) se reunieron con las autoridades de la Conferencia, entre los que estuvo García Cuerva, para establecer contacto en la previa al mensaje.

Asimismo, también asistirán a la oración el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los ministros de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en la previa darán el presente en el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo.

El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

El sábado, desde el equipo de comunicación de la vicepresidenta Victoria Villarruel no había sido invitada. Hace exactamente un año atrás, el mandatario evitó saludarla y la calificó de "traidora".

Cómo será la ceremonia completa

Los equipos de protocolo y ceremonial convocaron a todo el Gabinete a Casa Rosada para trasladarse a pie hasta la Catedral ubicaba a pocos metros. Luego de la oración, irán a la puerta del Cabildo de Mayo a entornar las estrofas del himno nacional argentino que será interpretado por la Fanfarria Militar "Alto Perú".

Al término, regresarán al Palacio de Gobierno para dar inicio a la reunión de equipo que convocó y encabezará el libertario en el marco de la tensión interna abierta entre los vértices del Triángulo de Hierro.

Javier Milei Te Deum 25 de mayo Jorge García Cuerva
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