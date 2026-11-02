Se realizó una nueva jornada del juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela

Con Néstor Pavón presente en la sala de audiencias, continuó este lunes en Gualeguay el nuevo juicio oral por el femicidio de Micaela García, ocurrido el 1º de abril de 2017. El imputado, de 45 años de edad y dueño del lavadero de autos en la intersección de Ruta 11 y Ruta 12, vuelve a ser juzgado en esta oportunidad como presunto coautor del abuso sexual y posterior femicidio de la joven. En el primer juicio de 2017, Pavón había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento agravado. Sin embargo, aquella condena fue anulada y se ordenó que sea nuevamente juzgado.

El proceso penal está a cargo del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, integrado por los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali. Según las previsiones del tribunal, las jornadas del debate y la presentación de pruebas se extenderán hasta el 11 de noviembre.

El juzgamiento a Pavón adquirió mayor relevancia luego de que la semana pasada declarara Sebastián Wagner, condenado en 2017 a prisión perpetua por el femicidio. En su testimonio ante los jueces, Wagner culpó de manera directa a Pavón por la comisión del crimen. Frente a esta acusación, la audiencia de este lunes concentró la atención en declaraciones de empleados del local, efectivos policiales y la reproducción de escuchas telefónicas.

Durante la primera parte de la audiencia declaró Antonio Lencina, exempleado del lavadero de Pavón. En su exposición, Lencina ratificó la versión mantenida por Pavón desde 2017. Asimismo, al ser interrogado por la fiscalía y la querella sobre si había recibido favores económicos del imputado, negó categóricamente que Pavón le hubiera ayudado a comprar un vehículo o un celular, o que lo hubiera invitado a comer en comedores de la zona. El testigo aclaró además que dejó de trabajar en el lavadero para evitar los comentarios de la gente.

Al reconstruir el sábado 1º de abril de 2017, Lencina detalló que llegó a trabajar a las 8:00 para lavar un camión de una empresa cliente. Al notar que Wagner no había acudido y que el local permanecía cerrado, aguardó en el lugar. Cerca de las 11:00, ante los reclamos del camionero por no tener la llave, se comunicaron con Pavón, quien dio la orden de romper el candado del lavadero para abrir e iniciar las tareas.

Respecto a Wagner, Lencina precisó que no lo vio durante la mañana ni en la tarde, y que recién apareció a la noche, cerca de las 19:00 o 19:30 horas, cuando el testigo finalizaba su turno. En ese momento, Wagner estacionó su vehículo Renault 18 en la entrada. El testigo agregó que el lunes siguiente concurrió a trabajar a la mañana y a las 14:00 horas.

Testimonios policiales y escuchas telefónicas

La audiencia continuó con la declaración de efectivos de la Policía de Entre Ríos que intervinieron en la investigación. En primer lugar declaró el suboficial mayor Enrique Vallejos, quien estuvo a cargo de los primeros pasos de la investigación tras el hecho.

Luego prestó testimonio la oficial Milagros María Lugo, quien recordó que fue la encargada de entrevistar a las amigas de Micaela García cuando se presentaron en la sede policial a denunciar la desaparición. Asimismo, Lugo confirmó que participó activamente del procedimiento de detención de Pavón en el lavadero de Rutas 11 y 12.

A su turno, el oficial Pablo Casas intervino en la exhibición de las pruebas de audio en la sala. Durante la audiencia se procedió a la reproducción de escuchas telefónicas en las que Pavón se comunicó con la madre y el padrastro de Wagner para informarles expresamente que la policía lo estaba buscando.

El hecho que se imputa

"El 1º de abril de 2017, momentos posteriores a que Micaela García saliera caminando del Boliche Bailable King de la ciudad de Gualeguay, Sebastian Wagner junto a Néstor Roberto Pavón, interceptaron a la joven en la esquina de calle Antártida Argentina e Int. Quadri, aproximadamente a las 5,45 hs, y la obligaron a subir al automóvil Renault 18 Break dominio VQZ-074, para luego trasladarla contra su voluntad a la zona Norte de la ciudad, más precisamente las proximidades del Balneario Paso de Alonso, donde aprovechándose de sus preeminencias físicas y del estado de indefensión de Micaela, la abusaron sexualmente, accediéndola carnalmente con sus miembros viriles, y en virtud de la constante negativa de la joven a someterse a sus pretensiones, así como con el propósito de garantizar sus impunidades, decidieron quitarle la vida, para lo cual se le comprimió el cuello mecánicamente hasta asfixiarla, tras lo cual ocultaron el cuerpo en proximidades al camino rural de tierra que lleva a González Calderón, ubicado en el Primer Distrito "Cuchillas" del Departamento Gualeguay, cerca de la Estancia "6 Robles", en una zona de pastizales altos debajo de un árbol al margen Oeste del mencionado camino".