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"Pity" Álvarez no pudo declarar porque se descompuso

Antes de declarar en el juicio por homicidio, Cristian "Pity" Álvarez se descompensó a raíz de una abstinencia, según explicó su abogado.

3 de noviembre 2026 · 15:10hs
Pity Álvarez no pudo declarar porque se descompuso

"Pity" Álvarez no pudo declarar porque se descompuso

Cristian “Pity” Álvarez llegó al juzgado para declarar este lunes por primera vez en la decimosexta jornada del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el vecino de Villa Lugano al que asesinó en julio de 2018. Antes de declarar, se descompuso y tuvo que ser atendido por el personal médico.

Audiencia fallida

La audiencia debía comenzar a las 11.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 pero antes de comenzar, sufrió una recaída y no se informó si el proceso arrancará de forma oficial.

“Está medio mal, vamos a ver si quiere declarar. Tiene abstinencia”, comentó el abogado Sebastián Queijeiro, defensor de Álvarez a TN. El artista había llegado pasadas las 11 en ambulancia y acompañado por personal profesional.

Además de Álvarez, se espera que declaren el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el cura rockero, César Scicchitano Tagle. La defensa, a cargo de los abogados de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, podría solicitar la incorporación de otros tres o cuatro testigos. La decisión quedará en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.

Además, los abogados del cantante esperan una resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre tres recursos de queja que fueron unificados y trasladados al fiscal general porteño para que se expida.

Pity Álvarez declaración Juicio Homicidio Audiencia
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