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OSER: Asamblea de Afiliados a Iosper apoyan el reclamo de las cuidadoras domiciliarias

La Asamblea de afiliados a IOSPER (actual OSER) apoyan a las cuidadoras domiciliarias que reclaman el pago de servicios atrasados a la obra social

3 de noviembre 2026 · 11:43hs
OSER: Asamblea de Afiliados a Iosper apoyan el reclamo de las cuidadoras domiciliarias

Foto UNO
OSER: Asamblea de Afiliados a Iosper apoyan el reclamo de las cuidadoras domiciliarias

La Asamblea de afiliados a IOSPER (actual OSER) apoyan a las cuidadoras domiciliarias que reclaman a la obra social de la provincia el pago de servicios atrasados.

En un comunicado expresaron: "Acompañamos el reclamo a la OSER de las Cuidadoras Domiciliarias por el pago del trabajo que desempeñan. No es una situación nueva, pero hoy está agudizada. El pago atrasado no sólo afecta el sustento económico de las cuidadoras, sino que también pone en riesgo la salud y calidad de vida de los afiliados que necesitan de sus servicios, personas con capacidades diferentes, abuelos, enfermos".

Por otra parte indicaron que la Obra Social es la responsable de solucionar esta situación a la brevedad: "Nos preocupa la suspensión de la atención médica por OSER durante las internaciones; medida resuelta en la fecha por la Federación Médica de Entre Ríos (Femer); ya que los afiliados quedamos desprotegidos y sin cobertura de la Obra Social por la atención que recibamos de los cardiólogos, cirujanos, etc. que nos atiendan estando internados".

Además, señalaron que "el Directorio de OSER aumentó el Fondo Voluntario (FVSE) a partir de octubre/26 como lo hace periódicamente, afectando nuestros salarios ya totalmente deteriorados. Así, al trabajador con salario mínimo provincial de hasta $792.720 se le descontaron $19.700 por FVSE".

En tanto expresaron que "desde la destrucción del IOSPER y la creación de la OSER, como afiliados venimos advirtiendo que el rumbo adoptado por OSER no es una particularidad, sino que se inscribe en la política integral de Salud de los gobiernos nacional y provincial; política que implica supresión, intervención, reformulación de diversos organismos, y la consecuente persecución, difamación y despido de trabajadores".

"Esta situación amerita un protagonismo colectivo de los sectores afectados y un rol activo de las representaciones de los trabajadores, las que −en su mayoría− corren detrás de los acontecimientos", puntualizaron.

LEER MÁS: La demanda de cuidadores de personas mayores se acrecienta en Paraná

El reclamo de las cuidadoras domiciliarias

Cuidadoras domiciliarias y familiares de pacientes afiliados a OSER se movilizaron el martes pasado desde la Cruz Roja a la sede central de OSER para protestar por la falta de pagos acumulada durante tres meses.

En esa oportunidad Melania Hernández, representante del sector, exigió a las autoridades una fecha concreta para percibir las prestaciones adeudadas.

Durante la protesta, los participantes advirtieron sobre las graves consecuencias que este conflicto financiero genera tanto para las trabajadoras como para personas con discapacidad y adultos mayores que dependen de su asistencia diaria.

Asimismo, los familiares denunciaron recortes injustificados y una constante falta de respuestas institucionales por parte de la obra social de la provicia.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la organización colectiva de los afiliados para visibilizar sus reclamos y exigir soluciones urgentes a las problemáticas del servicio.

OSER Iosper cuidadoras domiciliarias Femer
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