Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Polémica en Entre Ríos: una publicidad mostró a una mujer dentro de una bolsa y desató el rechazo

Una publicidad de una óptica de Entre Ríos generó rechazo al mostrar a una mujer dentro de una bolsa de consorcio y en el baúl de un auto.

3 de noviembre 2026 · 11:35hs
Polémica en Entre Ríos: una publicidad mostró a una mujer dentro de una bolsa y desató el rechazo. La violencia contra las mujeres es física pero también simbólica

Polémica en Entre Ríos: una publicidad mostró a una mujer dentro de una bolsa y desató el rechazo. La violencia contra las mujeres es física pero también simbólica

Un nuevo video promocional realizado por un comercio de Entre Ríos generó repercusiones por su contenido. La grabación, difundida desde una óptica de Chajarí, muestra a un hombre que, mientras habla sobre la atención a los clientes, introduce a una mujer en una bolsa de consorcio y luego la coloca en el baúl de un automóvil.

La pieza audiovisual corresponde a la Óptica Celeste, ubicada en la ciudad de Chajarí, departamento Federación. En el comienzo, el hombre se dirige a la cámara y explica cómo responde el negocio cuando una persona consulta precios y después no vuelve a comunicarse.

La violencia de género también es simbólica

“Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios. Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”, expresa mientras manipula una bolsa negra.

Sin embargo, el tono tranquilo del mensaje contrasta con las imágenes que aparecen después. Primero se observan las piernas de una mujer y luego el hombre la introduce dentro de la bolsa. La secuencia termina cuando la coloca en el baúl de su vehículo y cierra la tapa.

Tras la circulación y las repercusiones que generó, el video fue retirado de la cuenta del comercio.

El antecedente de una publicidad en Crespo

La situación recordó otro episodio ocurrido en la primavera de 2025, cuando una publicidad de la estación de servicio Shell Crespo, perteneciente a Erich Wagner y Cía. SRL, provocó un fuerte rechazo en redes sociales y derivó en la apertura de una causa judicial.

En aquella oportunidad, el video mostraba a dos empleados de la estación de servicio que colocaban una bolsa de consorcio sobre una mujer y la introducían en el baúl de una camioneta. Mientras el conductor cerraba el vehículo y se marchaba, los trabajadores permanecían en el lugar tomando mate.

La escena había sido presentada como parte de una pieza promocional de la empresa, pero las imágenes generaron cuestionamientos por la representación de un secuestro y la utilización de la violencia como recurso publicitario.

Dos videos, una misma polémica

Los casos ocurrieron en localidades entrerrianas y comparten un recurso visual: representar a una mujer introducida en una bolsa y trasladada en el baúl de un vehículo como parte de una publicidad comercial.

La repetición de este tipo de escenas volvió a poner en discusión los límites de los contenidos utilizados para promocionar negocios en redes sociales y el impacto que pueden generar cuando recurren a situaciones asociadas con hechos de violencia.

La violencia contra las mujeres

La polémica por este tipo de publicidades adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto de violencia de género que atraviesa Argentina. Las imágenes de una mujer introducida en una bolsa y colocada en el baúl de un vehículo no deberían ser tomadas a la ligera ni utilizadas como un recurso humorístico para promocionar un negocio.

Según el Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano», entre enero y octubre de 2026 se registraron 240 víctimas fatales de violencia de género en Argentina. Además, 282 hijos e hijas quedaron sin madre y se contabilizaron 465 tentativas de femicidio.

En este contexto, resulta fundamental cuestionar los contenidos que banalizan la violencia contra las mujeres. Utilizar escenas de secuestro como recurso publicitario no es inocuo: contribuye a naturalizar situaciones que deberían generar rechazo.

LEER MÁS: Femicidios: Femicidios: una mujer es asesinada cada 30 horas

Entre Ríos Publicidad Polémica
Noticias relacionadas
En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río Paraná, y al momento no se registran personas evacuadas ni autoevacuadas en el territorio provincial. 

Entre Ríos monitorea la situación hídrica y mantiene alerta amarilla en la provincia

En Entre Ríos ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente. 

Entre Ríos: ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente

Entre Ríos impulsa la educación emocional y la crianza respetuosa con talleres gratuitos.

Entre Ríos impulsa la educación emocional y la crianza respetuosa con talleres gratuitos

Entre Ríos intimará a los propietarios de un terraplén que bloquea el arroyo Viraguay.

Entre Ríos intimará a los propietarios de un terraplén que bloquea el arroyo Viraguay

Ver comentarios

Lo último

El modelo Benjamín Luque Cuenca volverá a representar a la Argentina en Brasil

El modelo Benjamín Luque Cuenca volverá a representar a la Argentina en Brasil

Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Ultimo Momento
El modelo Benjamín Luque Cuenca volverá a representar a la Argentina en Brasil

El modelo Benjamín Luque Cuenca volverá a representar a la Argentina en Brasil

Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Los convocados por Scaloni para los últimos juegos del año

Los convocados por Scaloni para los últimos juegos del año

La diferencia de gol: el factor que podría ser clave en la definición por el título de Campeón de Liga

La diferencia de gol: el factor que podría ser clave en la definición por el título de Campeón de Liga

Policiales
Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

OSER cuestionó a Federación Médica y argumentó errores de facturación

OSER cuestionó a Federación Médica y argumentó errores de facturación

Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados

Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados

OSER: Asamblea de Afiliados a Iosper apoyan el reclamo de las cuidadoras domiciliarias

OSER: Asamblea de Afiliados a Iosper apoyan el reclamo de las cuidadoras domiciliarias

Polémica en Entre Ríos: una publicidad mostró a una mujer dentro de una bolsa y desató el rechazo

Polémica en Entre Ríos: una publicidad mostró a una mujer dentro de una bolsa y desató el rechazo

Dejanos tu comentario