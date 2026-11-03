Una publicidad de una óptica de Entre Ríos generó rechazo al mostrar a una mujer dentro de una bolsa de consorcio y en el baúl de un auto.

Polémica en Entre Ríos: una publicidad mostró a una mujer dentro de una bolsa y desató el rechazo. La violencia contra las mujeres es física pero también simbólica

La pieza audiovisual corresponde a la Óptica Celeste, ubicada en la ciudad de Chajarí, departamento Federación. En el comienzo, el hombre se dirige a la cámara y explica cómo responde el negocio cuando una persona consulta precios y después no vuelve a comunicarse.

La violencia de género también es simbólica

“Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios. Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”, expresa mientras manipula una bolsa negra.

Sin embargo, el tono tranquilo del mensaje contrasta con las imágenes que aparecen después. Primero se observan las piernas de una mujer y luego el hombre la introduce dentro de la bolsa. La secuencia termina cuando la coloca en el baúl de su vehículo y cierra la tapa.

Tras la circulación y las repercusiones que generó, el video fue retirado de la cuenta del comercio.

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El antecedente de una publicidad en Crespo

La situación recordó otro episodio ocurrido en la primavera de 2025, cuando una publicidad de la estación de servicio Shell Crespo, perteneciente a Erich Wagner y Cía. SRL, provocó un fuerte rechazo en redes sociales y derivó en la apertura de una causa judicial.

En aquella oportunidad, el video mostraba a dos empleados de la estación de servicio que colocaban una bolsa de consorcio sobre una mujer y la introducían en el baúl de una camioneta. Mientras el conductor cerraba el vehículo y se marchaba, los trabajadores permanecían en el lugar tomando mate.

La escena había sido presentada como parte de una pieza promocional de la empresa, pero las imágenes generaron cuestionamientos por la representación de un secuestro y la utilización de la violencia como recurso publicitario.

Dos videos, una misma polémica

Los casos ocurrieron en localidades entrerrianas y comparten un recurso visual: representar a una mujer introducida en una bolsa y trasladada en el baúl de un vehículo como parte de una publicidad comercial.

La repetición de este tipo de escenas volvió a poner en discusión los límites de los contenidos utilizados para promocionar negocios en redes sociales y el impacto que pueden generar cuando recurren a situaciones asociadas con hechos de violencia.

La violencia contra las mujeres

La polémica por este tipo de publicidades adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto de violencia de género que atraviesa Argentina. Las imágenes de una mujer introducida en una bolsa y colocada en el baúl de un vehículo no deberían ser tomadas a la ligera ni utilizadas como un recurso humorístico para promocionar un negocio.

Según el Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano», entre enero y octubre de 2026 se registraron 240 víctimas fatales de violencia de género en Argentina. Además, 282 hijos e hijas quedaron sin madre y se contabilizaron 465 tentativas de femicidio.

En este contexto, resulta fundamental cuestionar los contenidos que banalizan la violencia contra las mujeres. Utilizar escenas de secuestro como recurso publicitario no es inocuo: contribuye a naturalizar situaciones que deberían generar rechazo.