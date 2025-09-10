Katy Perry hizo vibrar el Movistar Arena en su primer show en Buenos Aires

Tras siete años de su último show en el país, la cantante estadounidense, Katy Perry , dio el primero de los dos conciertos que tiene pautados en Buenos Aires, donde se lució con un look futurista y revivió su era pop.

Katy Perry es un ícono indiscutido del pop global. La artista regresó a la Argentina, en el marco de The lifetime tour, para celebrar junto a sus fans más de una década de canciones que se convirtieron en clásicos de la cultura pop y que anoche en el Movistar Arena brillaron con la misma intensidad con la que conquistaron los rankings globales hace 15 años.

El público que se podía observar en el Arena de Villa Crespo confirma la vigencia de la artista: había tantos fanáticos de entre 15 y 24 años como de entre 25 y 40 años. El revival de la ídola pop no se sostiene únicamente por la nostalgia millennial -quienes acompañaron su auge en la década pasada y celebran con entusiasmo los recuerdos que trae su música- sino que Katy Perry logró trascender a su coetáneos y conquistó a nuevas audiencias que la redescubren año a año.

Momentos icónicos

A las 21:30, la cantante estadounidense dio inicio al primero de los seis bloques temáticos, como las eras de Taylor Swift, que presentó en su show. Perry emergió desde el centro de una plataforma circular y envuelta en una estética futurista interpretó “Artificial” y le dio la bienvenida a su público bajo el grito de “Argentinaaaaaaa”. Le siguieron “Chained to the Rhythm”, “Teary Eyes” y para cuando cantó “Dark Horse” el volumen de los gritos y de la ovación ya había crecido a niveles desenfrenados.

Hits esperados

La segunda parte del show, que vino acompañada de un cambio de vestuario, se lució con un recorrido por las canciones que la convirtieron en ícono mundial. Desde sus primeros éxitos como “I Kissed a Girl” y “Hot N Cold” hasta himnos generacionales como “Teenage Dream”, “Woman´s World" y “California Gurls”. El set lo cerró con “Last Friday Night (T.G.I.F.)” y le regaló al público un simpático momento: agarró un celular de un fanático del campo delantero, se filmó, sacó una selfie y se lo devolvió. “How are you, Argentina? Woowww I think, I know that my heart is in Buenos Aires” [¿Cómo estás Argentina? ¡Wow! Creo...sé que mi corazón está en Buenos Aires], expresó para alegría de los presentes.

El tercer momento de la noche impactó con una escenografía flotante que incluía a dos flores gigantes inflables grises y a otras dos que colgaban desde el techo del escenario. Katy Perry desplegó toda su potencia vocal en “Nirvana”, “Crush”, “I’m his, he´s mine" y en “Wide Awake” donde también se destacó la destreza de los 8 bailarines que la escoltaban en todo momento.

Uno de los momentos más celebrados del show llegó con el cuarto set. Desde el público alguien le alcanzó una camiseta de Argentina que sin titubear Perry levantó y enseguida entonó algunas frases de "Don´t cry for me Argentina" [“No llores por mi Argentina”]. El guiño a Eva Perón es el segundo de la cantante en lo que va de su estadía en el país ya que el lunes exhibió con sus manos en alto un cuadro de la política y actriz argentina. Una vez que los aplausos mermaron, la artista redobló la apuesta y bromeó: “No le digan nada a los brasileños, se van a enojar, que no se enteren”. Katy Perry se presentará en el país vecino el 14, 16 y 19 de este mes.

A lo largo de casi dos horas de show, Perry interpretó 25 canciones de un repertorio variado en el que recorrió más de 15 años de carrera y reafirmó su lugar como una artista que trasciende generaciones.