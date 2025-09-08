Uno Entre Rios | Show | Katy Perry

Katy Perry posó con un cuadro de Evita y sorprendió a sus fans

En el marco de su visita al país, donde dará dos shows, la artista Katy Perry posó con un cuadro de Evita. La imagen fue viral en las redes sociales.

8 de septiembre 2025 · 10:39hs
Katy Perry posó con un cuadro de Evita y sorprendió a sus fans

La artista Katy Perry se presentará en nuestro país los días 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena y ya comenzó a dar que hablar en su primera noche en Argentina. Es que en el marco de una jornada muy especial este domingo 7 de septiembre, día en el cual se desarrollaron las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, la cantante se viralizó por una imagen con el cuadro de Evita Perón.

Ni bien aterrizó en territorio argentino y, una vez que arribó al hotel, se dirigió a la entrada para conversar con sus fanáticos quienes la esperaban emocionados después de siete años sin venir. Allí, Perry recibió varios regalos de sus seguidores, firmó autógrafos y se fotografió.

Katy Perry con un cuadro de Evita
Imagen viral

Horas más tarde, ya durante la noche, se reunió nuevamente con fans y se volvió la sensación cuando se fotografió con un cuadro de Evita Perón al momento en que se conocían los primeros resultados de las elecciones bonaerenses.

La imagen no tardó en viralizarse en redes sociales y despertó algunos chistes entre sus seguidores en alusión al presidente Javier Milei: "Katy Perry vino a votar y fue voto cantado amor", "Kuka Perry, Milei en su cuenta de Twitter".

Katy Perry Evita show
