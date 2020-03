Julieta Bal sobre la enfermedad de Fede: "Está lo más lindo de él en este momento"

Unos días antes de que el coronavirus sea decretado pandemia, Fede Bal anunció que había sido diagnosticado con cáncer de estómago.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico) el 9 Mar, 2020 a las 3:49 PDT

Actualmente, el actor está realizándose un tratamiento de rayos y tiene toda la energía puesta en superar esta terrible enfermedad.

Pero el contexto general no lo ayuda, ya que por la cuarentena obligatoria debe mantenerse completamente aislado y alejado de sus seres queridos. Su hermana Julieta fue quien realizó todos los trámites correspondientes para poder ayudarlo.

Embed

“Estamos lo cerca que se puede estar en esta cuarentena. También es un momento especial para él, no lo quiero invadir, pero estoy las 24 horas. Le pedí un certificado de la Policía para poder acompañarlo pero no quiere exponer a nadie", contó la actriz en diálogo con Catalina Dlugi por La once diez.

"Está muy adulto, muy fuerte, súper valiente, está lo más lindo de Fede en este momento”, agregó Julieta.

Por otro lado, la actriz se refirió a la muerte de su padre Santiago: "Cuando papá murió quedé como en piloto automático. Y todo era de ir porque había que hacer cosas, comer, bañarse y en esa época lo que único que sé es que soñaba con él".

"Está mucho más cerca de mí, más cerca que en vida. Yo en mi vida no lo tenía cerca, con mi mamá hablo 75 veces por día, y podían pasar días donde no me acordaba de mi papá. Pero es la vida”, concluyó.