Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei hizo un extenso posteo contra el periodismo y le pidió "paciencia" a los argentinos

El presidente Javier Milei esctibió en su cuenta de X y otra vez fue crítico con el periodismo. Además, para normalizar la economía pidió “paciencia”.

9 de abril 2026 · 21:47hs
El Gobierno nacional de Javier Milei declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.

El Gobierno nacional de Javier Milei declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.

El presidente Javier Milei subió este jueves un extenso posteo en sus redes sociales para criticar al periodismo, al considerar que “se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos o directamente de sus jefes” y remarcó que “la Argentina está mucho mejor que en 2023”.

LEER MÁS: Javier Milei rompió la veda con un violento mensaje contra el periodismo

El posteo de Javier Milei

El jefe de Estado sostuvo que sabe que “estos últimos meses fueron duros”, pero volvió a pedir a la población “paciencia”, ya que “el rumbo es el correcto” y advirtió que “cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

la imagen de javier milei cayo siete puntos en marzo

La imagen de Javier Milei cayó siete puntos en marzo

javier milei reune al gabinete para exhibir respaldo a manuel adorni

Javier Milei reúne al Gabinete para exhibir respaldo a Manuel Adorni

Y agregó: “Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico. Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’ cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato”, planteó el mandatario en su cuenta de X.

Embed

Y agregó: “¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución”.

Más adelante manifestó: “Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, continuó.

Al respecto, insistió: “Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación”.

En el final del mensaje escribió: “Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”.

Javier Milei Periodismo Argentinos Economía
Noticias relacionadas
Milei reafirmó el pedido de soberanía y envió un fuerte mensaje contra la explotación petrolera en Malvinas

Javier Milei reafirmó el pedido de soberanía sobre Malvinas

Funcionarios de Economía, tuiteros y diputados libertarios, beneficiados con créditos millonarios del Banco Nación

Banco Nación otorgó créditos millonarios a funcionarios y tuiteros

Las políticas de ajuste del gobierno pone en riesgo una infraestructura técnica de 153 años y debilita la capacidad de previsión ante desastres naturales 

Desmantelan y recortan personal en el Servicio Meteorológico Nacional

ATE avisó que el 21 de abril llevará adelante un paro nacional. 

ATE anunció un paro nacional en reclamo de aumento salarial

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei hizo un extenso posteo contra el periodismo y le pidió paciencia a los argentinos

Javier Milei hizo un extenso posteo contra el periodismo y le pidió "paciencia" a los argentinos

En Rosario, Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle

En Rosario, Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle

ATE anunció un paro nacional en reclamo de aumento salarial

ATE anunció un paro nacional en reclamo de aumento salarial

Ultimo Momento
Javier Milei hizo un extenso posteo contra el periodismo y le pidió paciencia a los argentinos

Javier Milei hizo un extenso posteo contra el periodismo y le pidió "paciencia" a los argentinos

En Rosario, Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle

En Rosario, Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle

ATE anunció un paro nacional en reclamo de aumento salarial

ATE anunció un paro nacional en reclamo de aumento salarial

Nogoyá: investigan las circunstancias en la que murió un camionero

Nogoyá: investigan las circunstancias en la que murió un camionero

Agmer pidió una urgente convocatoria al Gobierno con una propuesta salarial

Agmer pidió una urgente convocatoria al Gobierno con una propuesta salarial

Policiales
Nogoyá: investigan las circunstancias en la que murió un camionero

Nogoyá: investigan las circunstancias en la que murió un camionero

Juicio por narcotráfico: Airaldi intentó apartar al fiscal Candioti en una audiencia con fuertes cruces

Juicio por narcotráfico: Airaldi intentó apartar al fiscal Candioti en una audiencia con fuertes cruces

María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo

Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo

Muerte del enfermero entrerriano: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

Muerte del enfermero entrerriano: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

Ovación
En Rosario, Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle

En Rosario, Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle

El Turismo Pista llega a Concordia para su tercera fecha

El Turismo Pista llega a Concordia para su tercera fecha

Ultiman detalles por la visita a Crespo

Ultiman detalles por la visita a Crespo

Iktán Tobares: campeón entrerriano sub 8 de ajedrez

Iktán Tobares: campeón entrerriano sub 8 de ajedrez

Dibu Martínez figura en el triunfo del Aston Villa ante Bologna por la Europa League

Dibu Martínez figura en el triunfo del Aston Villa ante Bologna por la Europa League

La provincia
Agmer pidió una urgente convocatoria al Gobierno con una propuesta salarial

Agmer pidió una urgente convocatoria al Gobierno con una propuesta salarial

Paraná sumó un nuevo espacio cultural: inauguraron la Plaza Jorge Luis Borges

Paraná sumó un nuevo espacio cultural: inauguraron la Plaza Jorge Luis Borges

CTC Indumentaria: producción local que viste a todo el país

CTC Indumentaria: producción local que viste a todo el país

En Rosario del Tala y retiraron más de 2.000 bidones de fitosanitarios ilegales

En Rosario del Tala y retiraron más de 2.000 bidones de fitosanitarios ilegales

El Gobierno declaró emergencia agropecuaria para productores citrícolas en La Criolla

El Gobierno declaró emergencia agropecuaria para productores citrícolas en La Criolla

Dejanos tu comentario