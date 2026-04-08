María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

El siniestro ocurrió en la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 420, en María Luisa. A pesar de la gravedad del impacto, el conductor salió ileso.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde en la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 420, en el tramo que une Aldea María Luisa con Paraná, en el departamento Paraná.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30, cuando un automóvil Renault Sandero que circulaba desde el norte argentino con destino a la provincia de Santa Fe perdió el control, despistó y terminó volcando a un costado del camino.

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Según se informó, el vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en Gobernador Gálvez, quien viajaba solo y regresaba hacia su lugar de residencia.

Accidente Sandero 2

Como consecuencia del violento vuelco, el rodado quedó seriamente dañado y terminó dentro de un campo, alejado de la ruta. Incluso, algunas pertenencias del conductor fueron despedidas durante los tumbos.

A pesar de la magnitud del accidente, el conductor no sufrió lesiones de gravedad. Desde el lugar destacaron que el uso correcto del cinturón de seguridad fue clave para evitar consecuencias mayores, según información de FM Estación Plus Crespo.