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En Rosario, Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle

Con uno más y un gol anulado, Central fue superior que los ecuatorianos, pero Aldair Quintana fue una muralla y todo quedó 0-0 en Arroyito.

9 de abril 2026 · 21:02hs
Di María jugó en Rosario Central

Prensa Rosario Central.

Di María jugó en Rosario Central, que igualó de local.

Rosario Central empató este jueves por la noche 0-0 contra Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Gigante de Arroyito en su estreno por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. Ángel Di María jugó los 90 minutos en el dueño de casa, que mereció llevarse la victoria, mientras que los ecuatorianos cosecharon un punto valioso después de disputar gran parte del segundo tiempo con 10 jugadores por la expulsión de su emblema, Junior Sornoza.

El regreso del Canalla a la escena internacional, luego de estar ausente en 2025, no fue un lecho de rosas porque fue superado por su rival al inicio de la primera parte y el arquero Jeremías Ledesma registró una cuota de trabajo mayor a la esperada en la previa. El primer aviso lo propició Daykol Romero con un remate que se desvió en Gastón Ávila y salió al lado de un palo a los cuatro minutos.

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A partir de ahí, la media y larga distancia fue un recurso repetido en la visita para intentar romper la paridad. A los 9’, Jordy Alcívar se desprendió de la mitad de cancha y ejecutó un potente disparo a más de 35 metros que obligó a una volada espectacular de Ledesma para mandar esa pelota al córner. El arquero reapareció a los 14′ para rechazar al tiro de esquina un envío cruzado de Layan Loor y, a los 16′, Matías Perelló quedó mano a mano pero nunca pudo controlar el balón en el área y ensayó una definición que se perdió por encima del travesaño.

Rosario Central respondió a esos ataques con un tímido intento de Alejo Véliz que terminó en las manos de Aldair Quintana, aunque la más clara recién llegó a los 26 minutos con una intervención crucial del arquero frente al avance de Enzo Giménez en el rectángulo mayor. Eso sucedió después de la pausa de hidratación, que le sentó de mejor manera al local para refrescar ideas. Y esta situación se profundizó con un zurdazo de Ángel Di María que buscó sorprender y finalizó en Quintana sobre la media hora de juego.

La presencia del Fideo no pasó desapercibida porque el campeón del mundo con la selección argentina en 2022 no había sido convocado en la victoria 2-1 del último fin de semana ante Atlético Tucumán con la intención de que se recupere de una lesión muscular. Completó la semana de preparación junto al resto de los titulares y el entrenador Jorge Almirón lo puso en la alineación para el duelo de este jueves.

La mejora colectiva sobre el terreno de juego tuvo a Jáminton Campaz en un alto nivel para explotar su velocidad por las bandas y generar peligro en la valla contraria. Así se produjo un centro del extremo seguido de un cabezazo de Véliz contenido por el guardameta a los 42 minutos. En la réplica, Charly González se erró un gol insólito: falló su zurdazo en el área chica y la redonda pasó a centímetros del palo derecho. Y el volante de la Academia rosarina, Vicente Pizarro, cerró la etapa con un zurdazo desviado.

A partir de la segunda parte, la jerarquía de Rosario Central volcó la cancha a su favor ante un adversario con signos de cansancio. El anfitrión registró una serie de llegadas claras en el primer cuarto de hora del complemento, entre las que se destacó una excelente combinación entre Ángel Di María y Jáminton Campaz que terminó en el gol de Alejo Véliz, aunque la acción fue anulada por un correcto fuera de juego de Campaz. El trámite se complejizó para la visita a partir de la expulsión de Junior Sornoza a los 59 minutos por un golpe sin pelota contra Ignacio Ovando.

La superioridad numérica fue una oportunidad interpretada por Almirón para presionar más a la defensa de Independiente del Valle con el ingreso de Enzo Copetti en lugar del lateral derecho Emanuel Coronel, pero esa modificación no se tradujo en situaciones claras de riesgo hasta la pausa de hidratación.

Ya sobre el final, Jorge Almirón decidió la entrada de Carlos Quintana para agregar una opción en el juego aéreo, pero esa intención tampoco le permitió adelantarse en el resultado frente a un contrincante que defendió con uñas y dientes la igualdad. En los instantes finales, el arquero Aldair Quintana sostuvo a su equipo con otras dos tapadas para evitar sendos festejos de Campaz.

Lo que viene para Central

Rosario Central volverá a jugar el domingo desde las 17.30 ante Huracán en Parque Patricios por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura, donde se ubica cuarto con 21 puntos. Y el próximo miércoles a partir de las 19 visitará Paraguay para medirse a Libertad, que cayó 3-1 frente a la Universidad Central en Venezuela en la primera fecha del Grupo H.

Por otro lado, Independiente del Valle enfrentará al Deportivo Cuenca por la Liga de Ecuador este domingo desde las 15 (hora argentina) y regresará a la escena continental el miércoles a partir de las 23 en su estreno como local en el estadio Banco Guayaquil de Quito ante los venezolanos. Cabe recordar que el Matagigantes lidera el campeonato doméstico con 16 puntos en siete presentaciones.

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