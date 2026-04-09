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La Camerata Rosario suma una nueva función en Paraná

El ensamble musical Camerata Rosario regresa al Teatro 3 de Febrero y UNO conversó con su directora, Danisa Alesandroni, para conocer los detalles

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

9 de abril 2026 · 08:20hs
La Camerata Rosario suma una nueva función en Paraná

Danisa Alesandroni

Danisa Alesandroni

La Camerata Rosario volverá a presentarse en Paraná con una nueva función del concierto Las 8 Estaciones. La cita será el viernes 17 de abril a las 19 en el Teatro 3 de Febrero, donde el público podrá asistir a una propuesta que vincula la música de Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla.

Camerata Rosario vuelve a Paraná

El programa propone un contrapunto intercalado entre Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y las Estaciones Porteñas de Piazzolla. Esta estructura permite que ambas obras dialoguen en tiempo real, generando un recorrido sonoro que pone en relación el barroco europeo con el lenguaje contemporáneo del tango argentino.

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La experiencia se construye a partir de ese cruce, donde las similitudes y diferencias aparecen de forma directa en la escucha. En ese recorrido, el concierto no solo propone una sucesión de obras, sino también una lectura comparada que permite reconocer cómo ciertos climas, recursos y gestos musicales se transforman según el contexto histórico y cultural en el que fueron concebidos.

La presentación estará dirigida por Danisa Alesandroni y contará con la participación del violinista solista Jeremías Petruf.

La interpretación de las ocho piezas en formato intercalado exige un trabajo preciso en lo técnico y lo expresivo, con cambios de estilo que se suceden a lo largo del concierto.

Composiciones y concepción

En diálogo con UNO, Alesandroni explicó que el vínculo entre ambas composiciones está presente desde su concepción. “Las estaciones porteñas están inspiradas en Vivaldi, son un homenaje. Piazzolla ya propone ese diálogo al pensar cómo reinterpretar las estaciones desde su lugar en Argentina”, señaló. En ese sentido, indicó que el trabajo de la Camerata consiste en adaptarse a cada lenguaje sin perder identidad: “El desafío es lograr captar la esencia de cada una de las piezas y reinterpretarlas desde nuestro lugar”.

Danisa Alesandroni

La directora también se refirió a la intensidad que propone el concierto. “Es una obra muy potente, con momentos melancólicos y otros de mucha energía. Esa dinámica es la que buscamos compartir con el público”, afirmó. Además, planteó que la propuesta invita a una experiencia personal: “Cada persona puede construir su propia idea de lo que es una estación y llevarse su propia interpretación”.

Obras icónicas

El regreso al Teatro 3 de Febrero adquiere un valor especial para la agrupación. “Es un espacio emblemático, donde siempre somos bien recibidos. Volver genera una alegría, pero también implica una responsabilidad por lo que representa ese escenario”, expresó Alesandroni.

A su vez, la participación de Jeremías Petruf aporta un elemento clave en la construcción del concierto. Su formación en repertorio barroco y su recorrido interpretativo permiten sostener el diálogo entre estilos con solidez, integrando matices técnicos y expresivos que enriquecen la propuesta general.

Desde la dirección destacaron que el trabajo conjunto facilitó la búsqueda de un equilibrio entre ambas tradiciones musicales.

Con esta nueva función, la Camerata Rosario amplía la posibilidad de acceso a una propuesta que reúne ocho obras icónicas en un mismo concierto.

La iniciativa pone en valor el encuentro entre distintas tradiciones musicales y propone una experiencia que combina rigor interpretativo y cercanía con el público, en un formato que invita a escuchar de otra manera.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en la boletería del teatro, con la posibilidad de abonar en tres y seis cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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Camerata Rosario Paraná Teatro 3 de Febrero UNO
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