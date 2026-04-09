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Agmer pidió una urgente convocatoria al Gobierno con una propuesta salarial

El Congreso Extraordinario de Agmer que sesionó este jueves en Colón exigió al Gobierno provincial una “urgente convocatoria con una propuesta salarial".

9 de abril 2026 · 19:48hs
El Congreso de Agmer sesionó este jueves en Colón.

Prensa Agmer

El Congreso de Agmer sesionó este jueves en Colón.

El Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que sesionó este jueves en la ciudad de Colón, exigió al Gobierno de Entre Ríos una “urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritarias”.

En el comunicado, el gremio expuso que "las y los congresales de los 17 departamentos, y la Comisión Directiva Central, deliberaron hoy (por este jueves) en el salón de la Casa Docente, en Colón".

Agmer anunció que presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del gobernador que dispuso otorgar un aumento salarial no remunerativo.

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En este sentido aprobaron dar continuidad a las acciones departamentales y provinciales que Agmer viene llevando adelante en reclamo de una respuesta a la demanda salarial y en rechazo a la modificación del sistema previsional.

Las resoluciones de Agmer fueron:

* Exigir urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritaria.

* Ratificar el rechazo y repudio a los pagos arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales dispuestos por el gobierno.

* Rechazar cualquier tipo de reforma previsional que avance sobre la Caja y vulnere los derechos conquistados.

* Continuar realizando acciones departamentales y provinciales, facultando a CDC a definir las mismas.

Agmer Colón Gobierno de Entre Ríos
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