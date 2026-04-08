El Complejo La Tranquera realizará una nueva jornada de su Ciclo de Eventos Culturales el domingo 12 de abril, con una programación que reunirá a artistas locales y nacionales en un entorno abierto, con propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.
Un ciclo cultural convoca a artistas y público en Complejo La Tranquera
El Complejo La Tranquera realizará una nueva jornada de su Ciclo de Eventos Culturales el domingo 12 de abril, con una programación que reunirá a varios artistas
Domingo cultural con artistas en vivo en La Tranquera
La actividad comenzará a las 18 y contará con la participación musical de Fernanda Roselli, Candela Clavel Heis y el grupo Dos Más Uno. También formará parte de la grilla el grupo de danzas Latiendo Litoral, que aportará una propuesta escénica vinculada a las expresiones regionales. La conducción estará a cargo de Sole Castañares.
Desde la organización indicaron que el ciclo busca generar un espacio de encuentro entre el público y los artistas, con una propuesta que combina música, danza y servicios gastronómicos en un mismo ámbito.
Las entradas anticipadas pueden solicitarse al 3434715542. Los cupos son limitados.