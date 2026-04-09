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Nogoyá: investigan las circunstancias en la que murió un camionero

Un camionero oriundo de General Ramírez fue encontrado sin vida dentro de su vehículo en Nogoyá. Confirmaron su identidad.

9 de abril 2026 · 19:59hs
Un camionero fue encontrado muerto en Nogoyá.

Gentileza Ariel Ramos

Un camionero fue encontrado muerto en Nogoyá.

Mediante un comunicado de prensa, la policía de Nogoyá informó que inició actuaciones de oficio "a fin de establecer las formas y circunstancias en que se encontrara sin vida a un ciudadano de 55 años de edad, oriundo de a localidad de General Ramírez, quien estaba dentro de su camión, estacionado sobre Ruta Nacional N° 12".

Las autoridades policiales informaron que el vehículo se encontraba estacionado en inmediaciones de estación de servicio Shell de dicha ciudad. La Policía trabaja con intervención de la Unidad fiscal en turno, medico policial, medica forense y de la División Científica, habiéndose dispuesto la realización de autopsia correspondiente en la ciudad de Oro Verde y continuando con las diligencias pertinentes, indicó Nogoyá Noticias.

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La identidad

El fallecido fue identificado como Ángel Santa Cruz, de 55 años, vecino de la localidad de General Ramírez.

El operativo se desencadenó en horas de la siesta, en las inmediaciones de una estación de servicio Shell. El camión, que transportaba una maquinaria agrícola desde Rosario, se encontraba estacionado en paralelo a la calzada. La alarma se encendió cuando el propietario del transporte no logró comunicarse con Santa Cruz durante varias horas.

Ante el silencio, el patrón se dirigió hasta el lugar donde el GPS marcaba la ubicación de la unidad. Al notar que el vehículo estaba cerrado por dentro y no obtenía respuesta, se solicitó la intervención de un cerrajero. Una vez abierta la cabina, las autoridades hallaron al chofer recostado en la cama del rodado, ya sin signos vitales.

Según los primeros datos recabados, Santa Cruz había manifestado a personas de su entorno que se sentía "cansado" y que tenía intenciones de detenerse a descansar antes de continuar el viaje. En el lugar del hecho trabajó el fiscal Fernando Martínez, junto a la médica forense y personal de la División Policía Científica.

Si bien no se observaron indicios de violencia a simple vista, la justicia dispuso el traslado del cuerpo a la ciudad de Oro Verde para la realización de la autopsia, la cual determinará fehacientemente las causas del deceso, según informó CdU Noticias.

Nogoyá General Ramírez Policía
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