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Ultiman detalles por la visita a Crespo

La localidad de Crespo será la anfitriona de la segunda cita de la temporada del Rally Entrerriano del 1 al 3 de mayo. También confirmaron la quinta fecha.

9 de abril 2026 · 19:48hs
Las autoridades municipales de Crespo recibieron a los directivos del Rally Entrerriano.

Las autoridades municipales de Crespo recibieron a los directivos del Rally Entrerriano.

El rally Entrerriano va tomando forma de cara a lo que será la segunda fecha de la temporada en la localidad de Crespo del 1 al 3 de mayo. En los últimos días se visitó la localidad anfitriona con el objetivo de ultimar detalles sobre la organización y el recorrido.

Rally Entrerriano
Cristian Orcellet fue el ganador de la primera fecha de la temporada.

Cristian Orcellet fue el ganador de la primera fecha de la temporada.

Por parte del Auto Club de Concepción del Uruguay (ACCU), asistieron Miguel Pilepich (tesorero) y Leandro Figueroa (secretario), quienes se reunieron con el intendente Marcelo Cerutti y el secretario de Deportes, Juan Francisco Morales. Ambos funcionarios reafirmaron su compromiso con el evento, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de mayo.

Di María jugó en Rosario Central, que igualó de local.

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Aston Villa de Dibu Martínez sacó un buen resultado.

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Cabe destacar que el certamen provincial llega de la apertura del torneo en Rally de Primero de Mayo, donde los colonenses Cristian Orcellet y Darío Locher ganaron la clasificación general con un VW Gol Trend de la clase A6.

Hernández será la quinta fecha del Rally Entrerriano

Durante el mismo viaje, los representantes del ACCU visitaron la localidad de Hernández para firmar el convenio junto al presidente municipal, Luis Enrique Giaoli y el secretario de Gobierno y Deportes, Sebastián Caminos. De esta manera, quedó confirmada la quinta fecha del campeonato para los días 7, 8 y 9 de agosto. Será un hecho histórico, ya que es la primera vez que el Rally Entrerriano visita dicha localidad en sus 36 años de existencia.

Crespo Rally temporada
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