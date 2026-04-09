Paraná sumó un nuevo espacio cultural: inauguraron la Plaza Jorge Luis Borges

El nuevo espacio público fue habilitado con actividades artísticas y propuestas abiertas. La obra forma parte de un plan de recuperación urbana en Paraná.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presente en la inauguración de la Plaza.

La ciudad de Paraná incorporó este jueves un nuevo punto de encuentro para vecinos y vecinas con la inauguración de la Plaza Jorge Luis Borges, un espacio recuperado y transformado que busca fortalecer la vida cultural y comunitaria en la capital entrerriana.

El acto de apertura se desarrolló por la tarde en la intersección de calles Pronunciamiento y San Martín, con una jornada abierta que incluyó intervenciones artísticas, espectáculos en vivo y diversas propuestas culturales pensadas para todo público.

La iniciativa se enmarca en un proceso de puesta en valor de espacios públicos impulsado por la Municipalidad de Paraná, con el objetivo de generar ámbitos de participación, recreación y encuentro ciudadano. En este sentido, la nueva plaza se integra al entramado cultural de la ciudad, ofreciendo infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades al aire libre.

El proyecto contempló la recuperación de un predio que se encontraba en desuso, transformándolo en un espacio moderno y accesible. Entre las mejoras realizadas se destacan la instalación de iluminación LED, trabajos de parquización y una mayor conectividad entre distintos sectores urbanos.

La propuesta arquitectónica de la plaza presenta un diseño irregular que busca reflejar el pensamiento del escritor Jorge Luis Borges, a quien rinde homenaje. Este concepto rompe con los esquemas tradicionales y aporta una identidad particular al lugar, combinando estética y funcionalidad.





La palabra de la intendenta de Paraná

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, encabezó la inauguración y resaltó el valor del nuevo espacio para la comunidad. “Hoy comienza la plaza. La quiero ver más linda, florecer, con toda la vegetación”, expresó durante el acto.

Asimismo, la jefa comunal destacó el proceso participativo que dio origen al proyecto: “Los vecinos reclamaban que creciera, que tuviera circulación, que fuera otra cosa. Fuimos amasando un proceso muy participativo y esta plaza terminó siendo lo que hoy es”.

Romero también remarcó el carácter simbólico del diseño: “Es irregular, no es esquemática, porque el pensamiento de Borges no lo era. Es un homenaje al más grande escritor argentino, reconocido en el mundo”.

Con esta inauguración, Paraná suma un nuevo espacio que no solo mejora el paisaje urbano, sino que también apuesta a la cultura, la identidad local y la apropiación del espacio público por parte de la comunidad. La Plaza Jorge Luis Borges se proyecta así como un escenario abierto para la expresión artística y la convivencia ciudadana.