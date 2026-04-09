Platense perdió con Corinthians en su debut por la Copa Libertadores

Platense debutó este jueves por la noche en la Copa Libertadores en el Estadio Ciudad de Vicente López, con una derrota por 2-0 ante Corinthians, equipo brasileño dirigido por Fernando Diniz. Los goles fueron obra de Kayke y Yuri Alberto, a los ocho y 25 minutos del complemento. Este encuentro fue porla primera fecha del Grupo E del torneo, y representa la primera participación del club argentino en la máxima competencia de clubes de Sudamérica luego de obtener el Apertura 2025, el primer título de su historia.