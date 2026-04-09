CTC Indumentaria: producción local que viste a todo el país

La cooperativa paranaense cuenta con 120 trabajadores, más de 20 años de trayectoria y se especializa en ropa laboral a medida para empresas e instituciones.

Con más de dos décadas de trayectoria, CTC Indumentaria se consolidó como una de las principales cooperativas textiles de la región. Nacida en Paraná con apenas 12 personas, hoy reúne a 120 trabajadores y produce indumentaria para empresas, organismos estatales y fuerzas armadas en todo el país.

Su especialidad es la confección a medida. Camisas, pantalones, camperas, calzado y prendas de punto forman parte de una amplia gama de productos que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Además, la cooperativa desarrolla indumentaria técnica, como fundas para chalecos antibalas y ropa específica para distintos rubros laborales.

“Empezamos haciendo camisas para la Policía de Entre Ríos y hoy llegamos a todo el país”, explicó Diego Gómez, gerente de relaciones institucionales, en diálogo con Radio La Red Paraná.

El crecimiento fue sostenido y acompañado por la profesionalización interna. Con el paso del tiempo, la cooperativa incorporó áreas clave como recursos humanos y comercialización, lo que le permitió competir en licitaciones nacionales y ampliar su alcance. Su ubicación en Paraná es en Emilio Carafa 2545.

Detrás de ese crecimiento hay una historia marcada por el trabajo colectivo. “El valor humano es lo más importante que tiene una organización. Cada persona tiene su realidad, su familia, y todo eso también forma parte de la cooperativa”, señaló Gómez. El desarrollo fue progresivo. De un grupo reducido, pasaron a consolidar una estructura con distintas áreas que les permitió profesionalizar el funcionamiento y competir a nivel nacional. “No es fácil manejar 30, 40 o más personas. Tuvimos que organizarnos, capacitarnos y entender que el cooperativismo es otro mundo, con otra lógica de trabajo”, agregó.

Diego Gómez, gerente de relaciones institucionales

CTC indumentaria 1 CTC Indumentaria: producción local que viste a todo el país

Actualmente, CTC trabaja tanto con el sector público como con empresas privadas, ofreciendo soluciones integrales: desde el diseño hasta la entrega final de cada prenda. Su fuerte, destacan, sigue siendo la confección de camisas y pantalones, productos que marcaron el inicio del proyecto. El sistema de trabajo se basa en la personalización y la respuesta rápida. “Cuando un cliente se contacta, en poco tiempo recibe una propuesta con todos los detalles técnicos. Y si se concreta, en unos 20 días puede tener su pedido listo”, explicó Gómez.

Además, remarcó que la cooperativa continúa en constante crecimiento y búsqueda de nuevos clientes: “No nos quedamos con lo que tenemos. Siempre estamos tratando de mejorar y de llegar a más lugares”.

Más allá del desarrollo productivo, desde la cooperativa remarcan la importancia de apostar al trabajo local. En un contexto desafiante para la industria textil, sostienen que elegir producción regional también significa acompañar a las más de 120 familias que forman parte del proyecto. En ese sentido, también planteó los desafíos que enfrenta el sector: “Competimos con empresas muy grandes y con productos importados. A nosotros se nos exige todo, pero no siempre se controla de la misma manera lo que viene de afuera. Eso nos pone en desventaja”.

Ubicada en la zona sur de Paraná, CTC Indumentaria continúa en expansión y con una premisa clara: crecer sin perder su identidad cooperativa. “Queremos seguir generando trabajo y oportunidades. Ese es el objetivo principal”, cerró Gómez.