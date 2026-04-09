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Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos

Tras una demanda por una deuda de tasas municipales que supera los 1.300 millones de pesos, se suspendió la medida judicial contra Granja Tres Arroyos.

9 de abril 2026 · 23:05hs
Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos.

Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos.

Tras una demanda por una deuda de tasas municipales que supera los 1.300 millones de pesos, el intendente José Lauritto solicitó suspender la medida judicial contra Granja Tres Arroyos para no afectar los ingresos de los trabajadores. La planta de Concepción del Uruguay operará con semana reducida desde el lunes.

En una jornada marcada por la tensión financiera y laboral, la Municipalidad de Concepción del Uruguay decidió dar marcha atrás con el embargo trabado sobre las cuentas de la empresa Granja Tres Arroyos. La medida busca destrabar el conflicto salarial y asegurar que los empleados perciban sus haberes, luego de que el congelamiento de fondos impidiera a la firma cumplir con sus obligaciones inmediatas.

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La situación en Granja Tres Arroyos

La disputa comenzó en el ámbito judicial, donde el área de Asuntos Jurídicos del Municipio inició un juicio de apremio contra la avícola por el impago de tasas municipales durante los últimos dos años. Según detallaron fuentes oficiales, la deuda de capital asciende a 1.006 millones de pesos, cifra a la que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 sumó otros 300 millones en concepto de intereses y costas.

Ante la magnitud del monto, el juez Máximo Mir ordenó el embargo de una cuenta bancaria de la firma, lo que paralizó su operatoria y afectó directamente el pago de la quincena de los trabajadores, indicó el sitio CdelU Noticias.

Intervención política y alivio salarial

Al tomar conocimiento de que la medida judicial estaba golpeando el bolsillo de los empleados, el intendente José Lauritto dispuso este jueves solicitar el levantamiento del embargo. "El objetivo del reclamo no es perjudicar a los trabajadores, sino regularizar la situación fiscal", explicaron desde la comuna, remarcando que la prioridad absoluta fue garantizar la paz social y el sustento de las familias.

LEER MÁS: Crisis en Granja Tres Arroyos: trabajadores en asamblea ante posible quiebra

Tras la decisión municipal, el Sindicato de la Carne confirmó que la empresa comenzó a acreditar durante la tarde del jueves la cuota de la quincena que se encontraba pendiente.

Nuevo esquema laboral

En paralelo al conflicto financiero, la empresa y los gremios (Carne y Alimentación) mantuvieron asambleas para definir la continuidad operativa. Se acordó que, a partir del próximo lunes, la planta funcionará bajo un esquema reducido de martes a viernes.

Bajo este acuerdo, los días no trabajados se abonarán al 65%, mientras que la firma se comprometió a pagar la totalidad de los «días caídos» por el conflicto. La Secretaría de Trabajo provincial, que actuó como mediadora, adelantó que realizará un seguimiento estricto para monitorear el cumplimiento de lo pactado y evaluar la evolución de la situación laboral en la planta.

Granja Tres Arroyos José Lauritto Concepción del Uruguay
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