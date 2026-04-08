Muerte del enfermero entrerriano: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

El fiscal Carlos Vasser indicó que las dosis de fentanilo halladas junto al cadáver del enfermero entrerriano Eduardo Bentancourt estaban prohibidas por Anmat.

Informaron que las dosis de fentanilo halladas junto al cadáver del enfermero entrerriano estaban prohibidas la Anmat.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 confirmó este miércoles que las tres ampollas cerradas de fentanilo encontradas en el departamento del enfermero fallecido, el entrerriano Eduardo Bentancourt, corresponden al laboratorio HLB Pharma SA del empresario Ariel García Furfaro, procesado en la causa por el opioide adulterado.

A través de un comunicado oficial difundido en el portal Fiscales, el fiscal Carlos Vasser indicó que las dosis pertenecen al certificado N.º 53.100, el cual ya no se puede elaborar más tras la prohibición de la Anmat, al tiempo que presentaban fecha de vencimiento “en marzo de 2026”.

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En este sentido, los investigadores constataron que dos de las ampollas forman parte del lote N°31.077 y la restante del N°31.074, motivo por el que se contactaron con la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, donde tramita el expediente por las 111 muertes derivadas del fentanilo contaminado, para determinar los orígenes.

“En cuanto a la ampolla de fentanilo hallada abierta y con restos de sustancia en su interior, pertenece al laboratorio Celtyc y no a HLB Pharma Group. El contenido de esa ampolla aún se encuentra bajo estudio pericial”, indicaron las autoridades tras el operativo realizado en el edificio de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400 del barrio porteño de Palermo.

La autopsia reveló que el enfermero de 44 años falleció como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.

La necropsia indicó que el cadáver tenía venopunción con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, no se detectaron indicios de defensa.