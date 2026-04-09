Gimnasia superó a Camioneros y avanzó de fase

Gimnasia se floreó anoche en Banfield con un penal de Torres, Steimbach, Zalazar y Nacho Fernández; había empatado Aguirre. Fue 4 a 1.

Gimnasia debutó en la Copa Argentina goleando 4 a 1 a Camioneros por los 32avos de final. Tras la destitución de Fernando Zaniratto, luego de tres derrotas en fila, y con la presencia de Ariel Pereyra como entrenador el Lobo hará su estreno en el certamen por la noche en el estadio de Banfield ante el equipo que acaba que milita en la Primera B Metropolitana.

A la espera de la llegada de un cuerpo técnico, el interino Ariel Pereyra perfiló tres variantes en relación al último partido del ciclo de Zaniratto: con un equipo totalmente titular, dispuso los regresos de Steimbach y Max (suspendidos ante Huracán) en lugar de Bautista Barros Schelotto y Lucas Castro. Además Rodrigo Auzmendi debutó desde el arranque tras ocupar el lugar de Panaro.

El encuentro comenzó ampliamente favorable al Lobo A los 5 minutos de juego, el árbitro Macheroni sancionó penal por infracción en el área contra Silva Torrejón. El goleador, "Chelo" Torres, se hizo cargo de la ejecución y no falló. Anotó el 1 a 0 y pareció abrir un panorama de descompresión para un equipo visiblemente presionado por el contexto.

Sin embargo, apenas unas jugadas después, llegó un gol inesperado. A los 12 minutos, después de una infracción de Silva Torrejón, Camioneros aprovechó una muy mala salida de Insfrán en un tiro libre y, luego de una serie de rebotes y malos despejes, Federico Aguirre convirtió de cabeza el empate. El impacto se hizo sentir y los de Pereyra perdieron el control del juego.

Los problemas en la defensa albiazul se hacían sentir y para colmo Errecalde volvió a lesionarse, dando pie al ingreso de Giampaoli. A los 31 minutos, Gimnasia volvió a ponerse en ventaja por intermedio de Steimbach, uno de los mejores, quien intentó un remate que tenía destino de centro pero que se desvió en un rival, descolocando al arquero para estampar el 2 a 1.

Gimnasia lo liquidó en el segundo

En el complemento, Gimnasia liquidó el partido por intermedio del ingresado Zalazar, quien con una gran jugada y derechazo fulminante estableció el 3-1 a los 21 minutos. El impacto fue determinante para el trámite del partido, que cuatro minutos después convertiría en goleada Nacho Fernández, tras empujar la pelota en el área chica luego de varios rebotes.