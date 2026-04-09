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Juicio por narcotráfico: Airaldi intentó apartar al fiscal Candioti en una audiencia con fuertes cruces

El tribunal rechazó apartar al fiscal del juicio y escuchó a un peón rural olvidadizo. También hubo un fuerte cruce entre la jueza Berros con la defensora de Airaldi.

Gonzalo Núñez

Por Gonzalo Núñez

9 de abril 2026 · 13:45hs
Juicio por narcotráfico: Airaldi intentó apartar al fiscal Candioti en una audiencia con fuertes cruces

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

El juicio oral contra Leonardo Airaldi, acusado de liderar una banda narco con asiento en Entre Ríos, sumó este jueves un nuevo capítulo de tensión en la sala del Tribunal Oral Federal de Paraná, con fuertes cruces entre las partes, un intento de apartar al fiscal y el testimonio de un peón rural que dejó más preguntas que certezas.

Son dos casos acumulados que se ventilan: una investigación realizada en 2019 y que tiene que ver con sus presuntas operaciones en Diamante; y otra de 2022, abierta en Santa Fe a partir del secuestro de casi 30 kilos de cocaína en una vivienda en la localidad de Puerto Gaboto (Santa Fe).

Un auto volcó y quedó destrozado en cercanías a María Luisa. 

María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo.

Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo

La audiencia, presidida por la jueza Noemí Berros, acompañada por los vocales Mariela Rojas y José María Escobar Cello, estuvo marcada por reiteradas interrupciones y cuestionamientos por parte de la defensa, encabezada por la abogada Mariana Barbitta. La magistrada debió intervenir en varias ocasiones para ordenar el debate e incluso elevar el tono de voz para exigir respeto hacia el Tribunal.

Uno de los momentos centrales de la jornada se produjo cuando la defensora solicitó la recusación del fiscal federal José Ignacio Candioti. El planteo se basó en que el representante del Ministerio Público Fiscal se inhibió en otro expediente que investiga un presunto plan para asesinarlo, junto al juez federal Leandro Ríos y al ministro Néstor Roncaglia, alegando “violencia moral” por considerarse presunta víctima. Se trata de la causa que se inició en la Justicia Federal de Gualeguaychú tras el testimonio del narco Daniel 'Tavi' Celis, quien apuntó a Airaldi como el cerebro de dicho plan criminal.

En ese contexto, la defensa citó palabras del propio imputado: "Tengo temor que el fiscal que se autopercibe víctima no sea objetivo". Candioti rechazó el planteo y sostuvo: "No tiene asidero en lo más mínimo porque es un hecho distinto al objeto procesal de esta causa. En este proceso no está afectada mi objetividad en lo más mínimo". Y agregó: "Estamos para que la justicia dictamine si estas personas van a ser condenadas o no. Hagamos el juicio seriamente".

Tras un breve cuarto intermedio, la jueza Berros comunicó el rechazo de la recusación y el debate continuó.

Fiscal Candiotti.jpg
Airaldi intentó apartar del juicio al fiscal Candioti (izq.).

Airaldi intentó apartar del juicio al fiscal Candioti (izq.).

LEER MÁS: Airaldi ante el Tribunal: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Un testigo que no vio ni escuchó nada

El primer testigo de la jornada fue A.A., un peón rural que trabajó en la estancia de Airaldi en Las Cuevas (departamento Diamante) y en la isla El Pillo desde principios de 2022 hasta la detención del acusado. Su testimonio estuvo marcado por respuestas evasivas y falta de precisiones.

Ante las preguntas de la fiscalía, el testigo aseguró no conocer a Diego Torres —puestero de Airaldi, de la localidad de Puerto Gaboto (Santa Fe) en cuya habitación se hallaron 30 kilos de cocaína— y afirmó no haber visto ni escuchado nada relacionado con drogas o avionetas. Sí recordó que durante un allanamiento en 2022 la policía secuestró armas y municiones, aunque justificó sus lagunas de memoria: "Estaba nervioso".

También señaló que mantenía buen vínculo laboral con Airaldi y describió su presencia en los campos: acudía una o dos veces por semana, en al menos dos camionetas (una Amarok azul y otra gris), acompañado por una mujer. "Leonardo iba poco a El Pillo", dijo ante una pregunta de Barbitta.

Durante la audiencia, el propio Airaldi —conectado por Zoom desde el penal de Ezeiza— interrogó al testigo sobre campos vecinos, cazadores y la posible existencia de pistas de aterrizaje en la zona:

—¿Hay una pista de aterrizaje en Rincón del Doll?

—No sé —respondió A.

El momento más comprometedor para el testigo se produjo cuando la fiscalía reprodujo un audio de WhatsApp presuntamente enviado por Airaldi, en el que exigía a otro changarín la realización de tareas y lanzaba una advertencia contra quien ahora estaba ante el tribunal atestiguando: "Sino le voy a pegar un tiro en la frente".

Tras escuchar el mensaje, el testigo evitó sostener la mirada al frente.

—¿Reconoce la voz de Airaldi? —consultó el fiscal.

—No — respondió A. Pese a que la voz del audio de WhatsApp era muy evidente.

El desarrollo de la audiencia volvió a tensarse cuando la defensora Barbitta interrumpió en reiteradas ocasiones el interrogatorio fiscal en el que se mencionaban otros audios en los que se hablaba de "la carne enterrada", frase que los acusadores creen que era la forma con que se referían a la droga. Esto motivó la reacción de los fiscales Candioti y (Juan Sebastián) Podhainy, quienes la acusaron de obstaculizar el proceso. "Por la ventana quieren meter la prueba", replicó Barbitta.

La jueza Berros intervino con firmeza: "Es prueba incorporada válidamente. Nos inundó con escritos. No me haga reiterarle que usted no dirige el debate".

Barbitta juicio Airaldi

Finalmente, el tribunal dispuso un cuarto intermedio cerca de las 11.30 para retomar la calma antes de continuar con la declaración de los testigos restantes. El juicio seguirá con otros ocho testigos civiles.

Los demás acusados

En el juicio también están Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Los abogados defensores, son: Mariana Barbitta y Lucas Melo (Airaldi), Claudio Berón (Coronel), Leopoldo Meresman y José Monge (Erbes y Martínez), Nelsón Schlotahuer (Touzet); y las defensores públicas subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri (por Armocida, Schonfeld, Olivero y Sánchez).

Narcotráfico Airaldi Juicio
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