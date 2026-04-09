El Turismo Pista llega a Concordia para su tercera fecha

El autódromo de Concordia recibe a las clases 1, 2 y 3 para su tercera fecha del año. Será acompañado por el Turismo Carretera 2000.

La categoría afrontará su tercera fecha de la temporada en el trazado de la costa del río Uruguay.

El Turismo Pista se presentará este fin de semana en Concordia, donde tendrá las presencias de las clases 1, 2 y 3, una de las categorías de mayor atracción del automovilismo. Además, el Turismo Carretera 2000 también estará en escena dentro del trazado del Auto Moto Club Concordia.

La actividad se desarrollará entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril. Matías Canapino (C3), Santiago Lantella (C2) y Nicolás Benito (C1), los últimos ganadores en la ciudad entrerriana.

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La Clase 1 confirmó dos nuevos nombres en las últimas horas: Marcos Larreguy vuelve tras su paso en 2025, con el mismo Fiat Uno y atendido por el equipo de Diego López. La motorización estará a cargo de la familia Perugini.

Por otro lado y con la misma marca, Marcos Maceira hará su estreno a nivel nacional tras una gran trayectoria zonal. Contará con la atención del AP Racing de Alejandro Paz y los motores serán con trabajo por equipo. La unidad que adquirió el piloto Carlos Casares es la misma que utilizó Sebastián Cipres.

Francisco Coltrinari y Ramiro Goenaga ya habían confirmado su presencia en la Clase 3, mientras que Emiliano González y Francisco Calo hicieron lo propio para la divisional intermedia.

Uno de los principales protagonistas será Federico Hermida Alonso, quien llega a Concordia con el impulso de su reciente victoria en Toay y como líder del campeonato en la Clase 3. En tanto, en la Clase 1, el puntero es William Bull, mientras que en la Clase 2 lidera Matías Claper.

Los regresos que tendrá la Clase 3 en Concordia

Además, la fecha contará con regresos destacados, como el de Alejandro Martínez en Clase 3 a bordo de un Toyota Etios, y la reaparición de Ricardo Saraco (Ford Ka) en la Clase 2, lo que suma atractivo a la competencia.

Cabe recordar que la última presentación en el trazado pampeano dejó como ganadores a William Bull en Clase 1, Alejo Cravero en Clase 2 y el propio Hermida Alonso en Clase 3, resultados que marcaron el panorama actual de los campeonatos.

El fin de semana automovilístico se completará con la presencia del Turismo Carretera 2000, que disputará su tercera fecha de la temporada 2026. La categoría llegará con novedades, entre ellas la incorporación de un nuevo piloto y equipo, reafirmando su crecimiento dentro del automovilismo nacional.

Las dos primeras fechas del Turismo Pista

La categoría viene de disputar sus dos primeras citas en los circuitos Roberto Mouras y Toay, y desembarca en la Capital del Citrus con un parque que superaría el centenar de pilotos, distribuidos en las Clases 1, 2 y 3, consolidando una vez más su convocatoria a nivel nacional.