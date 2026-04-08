Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo.

Un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo sobre la Ruta 6, en el departamento Tala, aunque no se registraron heridos de consideración.

Un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo sobre la Ruta 6, en el departamento Tala, aunque no se registraron heridos de consideración pese a la magnitud del accidente. La Policía trabaja en el lugar para establecer las causas del mismo, ya que el pesado vehículo quedó con las ruedas para arriba y rompió parte de la estructura.