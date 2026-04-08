Un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo sobre la Ruta 6, en el departamento Tala, aunque no se registraron heridos de consideración pese a la magnitud del accidente. La Policía trabaja en el lugar para establecer las causas del mismo, ya que el pesado vehículo quedó con las ruedas para arriba y rompió parte de la estructura.
Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo
Un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo sobre la Ruta 6, en el departamento Tala, aunque no se registraron heridos de consideración.
8 de abril 2026 · 19:33hs
En principio, el conductor salió por sus propios medios y fue asistido por las personas que pasaban por el lugar.
Se investiga si hubo otro vehículo involucrado en el accidente. En la ruta quedaron las huellas de una larga frenada.
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