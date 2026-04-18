Uno Entre Rios | Show | Juana Viale

Juana Viale reemplazará a Mirtha Legrand por problemas de salud

Juana Viale se refirió al padecimiento de salud su abuela Mirtha Legrand a quien reemplazará este sábado.

18 de abril 2026 · 12:37hs
Juana Viale se refirió al padecimiento de salud su abuela Mirtha Legrand a quien reemplazará este sábado.

Juana Viale se refirió al padecimiento de salud su abuela Mirtha Legrand a quien reemplazará este sábado.

La actriz Juana Viale confirmó que reemplazará a su abuela este mediodía en el programa La noche de Mirtha, por un problema de salud de la conductora Mirtha Legrand que, a los 99 años, sostuvo que “la leyenda continúa”.

Desde las redes sociales del ciclo de los domingos, se trata de un simple padecimiento: “Es un resfrío, no se preocupen. El sábado tenemos ‘Mesaza’ de la mano de Juanita”.

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La ‘Diva de los almuerzos’ atraviesa un cuadro gripal desde ayer y también se comunicó con sus seguidores por medio de sus redes sociales, a las pocas horas de que se difundiera la noticia: “Como siempre les digo, la leyenda continúa, sólo estoy resfriada ¡la semana que viene vuelvo!”.

En la última publicación conocida, Viale usó el mismo tono de despreocupación: “¡Hola! Voy a hacer el programa de la abuela y les quiero contar a todos que no tiene nada, tiene tos y no puede venir, entonces yo (...) ¿Quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche? Así que mirenme el sábado y el domingo”.

Este mensaje permitió disipar preocupaciones extremas entre sus seguidores, que rápidamente reaccionaron ante la noticia por tratarse de una figura de casi cien años, donde cualquier afección genera alerta, aunque, desde el entorno de la conductora insistieron en que se trata de un cuadro leve y pasajero, sin mayores complicaciones.

Juana Viale Mirtha Legrand La noche de Mirtha Televisión Salud
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