La música de Canticuénticos llega al Centro Provincial de Convenciones

El grupo santafesino se presentará el jueves 16 de julio en el Centro Provincial de Convenciones con un espectáculo que reúne sus grandes clásicos

El reconocido grupo santafesino Canticuénticos volverá a Paraná para presentar un espectáculo pensado para las infancias y toda la familia. La cita será el jueves 16 de julio, a las 16, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

Con más de 17 años de trayectoria , Canticuénticos se consolidó como una de las propuestas infantiles más importantes de Latinoamérica. En esta oportunidad, el grupo ofrecerá un recorrido por sus canciones más populares, además de presentar nuevo material, en un show que combina música en vivo, humor, poesía y juegos para compartir entre grandes y chicos.

A lo largo de su carrera, la banda realizó más de 2.000 presentaciones en Argentina, distintos países de América Latina y España, acercando a las nuevas generaciones la riqueza de los ritmos folklóricos latinoamericanos a través de composiciones originales.

"Canticuénticos embrujados", "Nada en su lugar", "Algo que decirte", "¿Por qué, por qué?", "A cocochito" y "Para saber que te quiero" forman parte de la discografía del grupo, cuyas canciones ya son un clásico en hogares, escuelas y espacios culturales de todo el país.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Platea Vip.