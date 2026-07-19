Scaloni, tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial: "Hay que darle validez al haber llegado acá"

El entreandor de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, lamentó la derrota de la Albiceleste por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, pero destacó el esfuerzo de sus jugadores y reconoció que el plantel llegó "muy justo" a la definición. Además, resaltó el haber alcanzado otra final tras el título obtenido en Qatar 2022: "Hay que darle validez al haber llegado hasta".

"Tristeza, pero hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que llegaron a otra final y compitieron. Ellos fueron mejores, pero me guardo un gran recuerdo de este grupo, tenemos que darle validez a haber llegado acá , cuesta un montón", dijo el entrenador en la nota protocolar en el campo de juego instantes después de la finalización del encuentro.

De todos modos, el técnico reconoció que esto es parte del fútbol: "Somos grandes en la victoria y debemos serlo en la derrota. Asumimos haber perdido, dimos todo, llegamos en un momento muy justo, pero si dejan todo como hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y país. Se pierde y hay que levantarse otra vez".

Aunque Scaloni no quiso puntualizar en detalles, Argentina afrontó dificultades físicas durante los 90 minutos y perdió a su dupla de zagueros titulares: Cristian Romero y Lisandro Martínez. Aun así, el técnico recalcó que los jugadores no se guardaron nada. "Yo me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar, hay que darle validez. Nos gustaría haber ganado, pero solo tengo palabras de agradecimiento. Se puede jugar bien o mal, pero cuando te brindás así es difícil reprochar", cerró.