La Salita de Perón recibe "Retrato de un paraíso"

La obra, protagonizada por Alicia Casares y Sergio Martínez, se presentará el viernes 17 de julio con modalidad a la gorra

La obra "Retrato de un paraíso" llegará a La Salita de Perón, en Paraná, con una función prevista para el viernes 17 de julio, a las 21. La propuesta teatral contará con las actuaciones de Alicia Casares y Sergio Martínez, artistas provenientes de Mendoza con una amplia trayectoria en escenarios nacionales e internacionales.

Con dramaturgia de Sergio Martínez , la obra presenta a una mujer elegante que, a partir de sus vivencias, comparte una mirada intensa, sensible y cargada de humor sobre las decisiones que marcan la vida. Entre momentos de risa y emoción, el espectáculo invita al público a reflexionar sobre el destino y el paso del tiempo.

"Retrato de un paraíso" llega a La Salita de Perón

La función será a la gorra, con el objetivo de acercar la propuesta a toda la comunidad. Quienes deseen asistir pueden realizar reservas al 343 4526527.

La presentación promete una noche de teatro íntimo, donde el humor, la sensibilidad y la interpretación de dos reconocidos actores se combinan para ofrecer una experiencia cercana y emotiva al público paranaense.