Música para Volar presentará un recorrido por las grandes canciones del rock nacional

Música para Volar presentará el sábado 25 de julio su nuevo espectáculo "Obras Cumbres del Rock Argentino" en el Teatro 3 de Febrero de Paraná

Música para Volar regresará a Paraná con una propuesta que invita a redescubrir algunas de las composiciones más importantes del rock argentino. El sábado 25 de julio, desde las 21, el grupo rosarino presentará "Obras Cumbres del Rock Argentino" en el Teatro 3 de Febrero, un espectáculo que reúne canciones de Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez en versiones especialmente concebidas para cuerdas, metales, coro polifónico y banda de rock.

La propuesta combina guitarras, teclados, bajo y batería con violín, violoncello, trompeta, saxofones y trombón, en un recorrido que no solo busca reinterpretar clásicos del rock nacional, sino también ofrecer una nueva experiencia sonora y visual. A través de una narrativa especialmente diseñada, las canciones dialogan entre sí y construyen un homenaje a cuatro de los compositores más influyentes de la música argentina.

En diálogo con UNO, la cantante Julieta Sciasci explicó que se trata de un espectáculo completamente nuevo para el público paranaense. "Es la primera vez que vamos a estar tocando este espectáculo allí. Para nosotros reúne las obras referentes de cuatro compositores que son fundamentales para nuestra música. Son canciones de Fito Páez, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, con arreglos escritos por Bruno Moreno para quinteto de cuerdas, metales y un coro polifónico", señaló.

La artista adelantó que el repertorio incluirá clásicos como "El anillo del Capitán Beto" y "Puente", entre muchas otras obras emblemáticas. "Fuimos armando un recorrido por la enorme obra de estos artistas. Hay canciones muy conocidas, pero en diálogo con una sonoridad distinta, que nos permite esta formación. También las luces y las visuales fueron pensadas especialmente para acompañar cada momento del concierto", explicó.

Un vínculo especial con Paraná

Aunque el espectáculo será una novedad, la relación entre Música para Volar y el público entrerriano ya lleva varios años. La banda se presentó en distintas oportunidades en la capital provincial y asegura que cada regreso tiene un significado especial.

"Hace muchos años que venimos casi todos los años a Paraná. Siempre nos reciben de una forma muy cálida. El Teatro 3 de Febrero nos encanta, suena hermoso y es el lugar ideal para disfrutar este espectáculo porque permite apreciar todo lo que sucede en el escenario", destacó Sciasci.

Interpretar canciones que forman parte de la memoria colectiva del país implica una gran responsabilidad para el grupo, que desde hace más de una década se especializa en reversionar obras del rock argentino con un enfoque sinfónico.

"Es una música que amamos profundamente. Este espectáculo es un homenaje a artistas que nos inspiraron a dedicar nuestra vida a la música. Nos tomamos cada arreglo con muchísimo cuidado, escuchando cada detalle para trasladarlo a otros instrumentos sin perder su esencia. Es una enorme responsabilidad, pero también un placer", expresó la vocalista.

Fundada en Rosario en 2012, Música para Volar está integrada por José Matteucci, Alexis Thompson, Julieta Sciasci y Bruno Moreno. A lo largo de su trayectoria realizó giras por distintas provincias argentinas y países de Latinoamérica, consolidándose como una de las propuestas más reconocidas en la reinterpretación sinfónica y conceptual del rock nacional. Sus producciones audiovisuales y presentaciones en vivo acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y convocan a miles de espectadores en cada temporada.

Antes de despedirse, Julieta dejó una invitación para el público entrerriano. "Los esperamos el 25 de julio para vivir una noche única donde la protagonista será la música y esas canciones que todos llevamos con nosotros. Estamos preparando este encuentro con mucha alegría y mucho amor. Ojalá podamos compartirlo juntos".

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en la boletería del teatro, con la posibilidad de abonarlas en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.