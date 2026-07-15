Uno Entre Rios | Escenario | Música para Volar

Música para Volar presentará un recorrido por las grandes canciones del rock nacional

Música para Volar presentará el sábado 25 de julio su nuevo espectáculo "Obras Cumbres del Rock Argentino" en el Teatro 3 de Febrero de Paraná

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

15 de julio 2026 · 09:22hs
Música para Volar trae a Paraná un homenaje sinfónico a los grandes del rock argentino

Música para Volar trae a Paraná un homenaje sinfónico a los grandes del rock argentino

Música para Volar regresará a Paraná con una propuesta que invita a redescubrir algunas de las composiciones más importantes del rock argentino. El sábado 25 de julio, desde las 21, el grupo rosarino presentará "Obras Cumbres del Rock Argentino" en el Teatro 3 de Febrero, un espectáculo que reúne canciones de Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez en versiones especialmente concebidas para cuerdas, metales, coro polifónico y banda de rock.

Música para Volar presenta "Obras Cumbres del Rock Argentino" en el Teatro 3 de Febrero

La propuesta combina guitarras, teclados, bajo y batería con violín, violoncello, trompeta, saxofones y trombón, en un recorrido que no solo busca reinterpretar clásicos del rock nacional, sino también ofrecer una nueva experiencia sonora y visual. A través de una narrativa especialmente diseñada, las canciones dialogan entre sí y construyen un homenaje a cuatro de los compositores más influyentes de la música argentina.

la salita de peron recibe retrato de un paraiso

La Salita de Perón recibe "Retrato de un paraíso"

definieron el jurado del encuentro entrerriano de teatro

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

En diálogo con UNO, la cantante Julieta Sciasci explicó que se trata de un espectáculo completamente nuevo para el público paranaense. "Es la primera vez que vamos a estar tocando este espectáculo allí. Para nosotros reúne las obras referentes de cuatro compositores que son fundamentales para nuestra música. Son canciones de Fito Páez, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, con arreglos escritos por Bruno Moreno para quinteto de cuerdas, metales y un coro polifónico", señaló.

La artista adelantó que el repertorio incluirá clásicos como "El anillo del Capitán Beto" y "Puente", entre muchas otras obras emblemáticas. "Fuimos armando un recorrido por la enorme obra de estos artistas. Hay canciones muy conocidas, pero en diálogo con una sonoridad distinta, que nos permite esta formación. También las luces y las visuales fueron pensadas especialmente para acompañar cada momento del concierto", explicó.

Un vínculo especial con Paraná

Aunque el espectáculo será una novedad, la relación entre Música para Volar y el público entrerriano ya lleva varios años. La banda se presentó en distintas oportunidades en la capital provincial y asegura que cada regreso tiene un significado especial.

"Hace muchos años que venimos casi todos los años a Paraná. Siempre nos reciben de una forma muy cálida. El Teatro 3 de Febrero nos encanta, suena hermoso y es el lugar ideal para disfrutar este espectáculo porque permite apreciar todo lo que sucede en el escenario", destacó Sciasci.

Interpretar canciones que forman parte de la memoria colectiva del país implica una gran responsabilidad para el grupo, que desde hace más de una década se especializa en reversionar obras del rock argentino con un enfoque sinfónico.

"Es una música que amamos profundamente. Este espectáculo es un homenaje a artistas que nos inspiraron a dedicar nuestra vida a la música. Nos tomamos cada arreglo con muchísimo cuidado, escuchando cada detalle para trasladarlo a otros instrumentos sin perder su esencia. Es una enorme responsabilidad, pero también un placer", expresó la vocalista.

Fundada en Rosario en 2012, Música para Volar está integrada por José Matteucci, Alexis Thompson, Julieta Sciasci y Bruno Moreno. A lo largo de su trayectoria realizó giras por distintas provincias argentinas y países de Latinoamérica, consolidándose como una de las propuestas más reconocidas en la reinterpretación sinfónica y conceptual del rock nacional. Sus producciones audiovisuales y presentaciones en vivo acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y convocan a miles de espectadores en cada temporada.

Antes de despedirse, Julieta dejó una invitación para el público entrerriano. "Los esperamos el 25 de julio para vivir una noche única donde la protagonista será la música y esas canciones que todos llevamos con nosotros. Estamos preparando este encuentro con mucha alegría y mucho amor. Ojalá podamos compartirlo juntos".

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en la boletería del teatro, con la posibilidad de abonarlas en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

LEER MÁS: Día Mundial del Rock: el legado de un género que marcó generaciones

Música para Volar Rock Teatro 3 de Febrero
Noticias relacionadas
lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

las anadon presentan papas en la galeria gap

Las Anadón presentan "Papas" en la Galería GAP

el cineclub noble cierra el ciclo pasion de multitudes

El Cineclub Noble cierra el ciclo "Pasión de multitudes"

Canticuénticos volverá a cantar y jugar junto al público entrerriano

La música de Canticuénticos llega al Centro Provincial de Convenciones

Ver comentarios

Lo último

Anses: cronograma de pagos del miércoles

Anses: cronograma de pagos del miércoles

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Ultimo Momento
Anses: cronograma de pagos del miércoles

Anses: cronograma de pagos del miércoles

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Banderas de Malvinas: Monteoliva avaló la prohibición para el partido entre Argentina e Inglaterra

Banderas de Malvinas: Monteoliva avaló la prohibición para el partido entre Argentina e Inglaterra

Shutdown: qué implica apagar el Estado, el proyecto que impulsa Javier Milei

Shutdown: qué implica "apagar el Estado", el proyecto que impulsa Javier Milei

Policiales
Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Colón: vendían cocaína en prisión domiciliaria

Colón: vendían cocaína en prisión domiciliaria

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Ovación
Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: Sabemos la grandeza que tiene el club

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: "Sabemos la grandeza que tiene el club"

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

La provincia
Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

El Senado vota este miércoles la reforma previsional de Entre Ríos

El Senado vota este miércoles la reforma previsional de Entre Ríos

La Procesión Náutica de Bajada Grande celebra 50 años con el corazón más grande del mundo

La Procesión Náutica de Bajada Grande celebra 50 años con "el corazón más grande del mundo"

Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Dejanos tu comentario