Con prisión domiciliaria quedó el conductor imputado por la muerte del motociclista en Circunvalación

El joven dio 1,41 de alcohol en sangre. Está acusado de homicidio culposo y cumplirá 45 días de prisión domiciliaria en Crespo.

La Justicia imputó a Agustín Exequiel Alba, de 24 años, por el delito de homicidio culposo imprudente, a raíz del siniestro vial ocurrido durante la madrugada en la intersección de avenida Circunvalación y Blas Parera, en Paraná, donde murió el motociclista Roberto Daniel Galván, de 52 años, policía retirado.

Durante la audiencia realizada por la tarde, el fiscal Juan Manuel Pereyra solicitó una medida de coerción y acordó con la defensa del imputado 45 días de prisión domiciliaria. La resolución fue homologada por el juez de Garantías Eduardo Ruhl. Alba cumplirá la medida en una vivienda de Crespo, ciudad de la que es oriundo.

Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

Accidente en Circunvalación

El accidente ocurrió cuando un Toyota Yaris que circulaba por avenida Circunvalación, en sentido oeste-este, impactó desde atrás a una motocicleta Honda Storm 125 cc que transitaba por el puente ubicado en la intersección con Blas Parera. Las causas del choque son materia de investigación.

Como consecuencia del violento impacto, Galván falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica. Tras el hecho, la Policía preservó la escena para el trabajo de los peritos de la Dirección General de Policía Científica, con intervención del médico policial y de Bomberos Zapadores.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, el conductor fue demorado y luego detenido. El test de alcoholemia practicado tras el siniestro arrojó un resultado positivo de 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

La causa continúa bajo la órbita del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien ordenó diversas medidas de prueba para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales. Las pericias accidentológicas y los estudios complementarios serán claves para el avance de la investigación.