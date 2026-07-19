Argentina resistió hasta el final pero no pudo repetir y España es campeón

Argentina perdió 1 a 0, en tiempo extra y no pudo lograr el bicampeonato mundial. España fue un justo campeón. Están 0 a 0 tras los 90; expulsado Enzo Fernández.

Messi y su tercera final con Argentina.

Torres marcó el tanto ante Argentina para España.

La Selección Argentina no tuvo un buen partido, luchó hasta el final pero se quedó sin el título en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con un gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo del alargue, España se impuso por 1-0 en el MetLife Stadium y se coronó campeón por segunda vez en su historia. Enzo Fernández fue expulsado en la Albiceleste.

Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras el Mundial 2026

Paraná despidió a la Selección Argentina con aplausos y orgullo

La Roja se impuso 1-0 a la Argentina y se quedó con el Mundial 2026.

121 MINUTOS: ¡GIULIANO SIMEONE FALLÓ EL EMPATE!

El atacante recibió una pelota suelta a la salida de un córner y ejecutó un remate que se elevó por encima del travesaño.

119 MINUTOS: ¡MILAGROSA SALVADA DE ESPAÑA!

La defensa europea despejó un buscapié al córner.

113 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ESPAÑA!

Le invalidaron el tanto a Ferrán Torres por un correcto fuera de juego.

105 MINUTOS: ¡GOL DE ESPAÑA!

Ferrán Torres recibió un centro de Nico Williams y marcó el 1-0 en las inmediaciones del área chica.

¡EMPEZÓ EL ÚLTIMO TIEMPO DEL SUPLEMENTARIO!

¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS: VAMOS AL ALARGUE!

98 MINUTOS: ¡ATAJADA DESCOMUNAL DE DIBU MARTÍNEZ!

El arquero voló contra su palo izquierdo para mandar un tiro libre de Lamine Yamal al córner.

93 MINUTOS: ¡CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA Y NO HUBO LLAMADO DEL VAR!

El lateral se ocultó sus labios para decir algo tras la expulsión de Enzo Fernández y Lionel Messi reclamó la intervención de la tecnología, pero Vincic no recibió la comunicación para revisar el gesto.

92 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ, EXPULSADO!

El volante del Chelsea se llevó la segunda amarilla por una falta a Pau Cubarsí y Slavko Vincic le mostró la tarjeta roja.

92 MINUTOS: ¡TAPADA SENSACIONAL DE DIBU MARTÍNEZ!

El arquero despejó un remate desde la puerta del área.

¡Adicionaron cuatro minutos!

82 minutos: Enzo Fernández, amonestado

El mediocampista recibió la amarilla tras realizar una protesta airada al árbitro por una infracción que no cobró en mitad de cancha.

76 MINUTOS: ¡SAN DIBU MARTÍNEZ SALVÓ A LA ARGENTINA!

En primera instancia, el arquero rechazó un intento desde la medialuna y, segundos después, despejó un intento de Pau Cubarsí desde afuera del área.

74 minutos: doble modificación en España

Nico Williams y Mikel Merino por Dani Olmo y Álex Baena.

70 MINUTOS: ¡CUTI ROMERO, AFUERA POR LESIÓN!

El defensor dejó la cancha con una molestia física y fue reemplazado por Facundo Medina. También entró Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.

67 minutos: ¡pausa de hidratación!

66 minutos: ¡Dibu Martínez, en modo Qatar 2022!

El ex Arsenal de Inglaterra estaba en el lugar indicado para atajar un cabezazo a quemarropa sin complicaciones.

¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS: VAMOS AL ALARGUE!

98 MINUTOS: ¡ATAJADA DESCOMUNAL DE DIBU MARTÍNEZ!

El arquero voló contra su palo izquierdo para mandar un tiro libre de Lamine Yamal al córner.

93 MINUTOS: ¡CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA Y NO HUBO LLAMADO DEL VAR!

El lateral se ocultó sus labios para decir algo tras la expulsión de Enzo Fernández y Lionel Messi reclamó la intervención de la tecnología, pero Vincic no recibió la comunicación para revisar el gesto.

92 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ, EXPULSADO!

El volante del Chelsea se llevó la segunda amarilla por una falta a Pau Cubarsí y Slavko Vincic le mostró la tarjeta roja.

92 MINUTOS: ¡TAPADA SENSACIONAL DE DIBU MARTÍNEZ!

El arquero despejó un remate desde la puerta del área.

¡Adicionaron cuatro minutos!

82 minutos: Enzo Fernández, amonestado

El mediocampista recibió la amarilla tras realizar una protesta airada al árbitro por una infracción que no cobró en mitad de cancha.

76 MINUTOS: ¡SAN DIBU MARTÍNEZ SALVÓ A LA ARGENTINA!

En primera instancia, el arquero rechazó un intento desde la medialuna y, segundos después, despejó un intento de Pau Cubarsí desde afuera del área.

74 minutos: doble modificación en España

Nico Williams y Mikel Merino por Dani Olmo y Álex Baena.

70 MINUTOS: ¡CUTI ROMERO, AFUERA POR LESIÓN!

El defensor dejó la cancha con una molestia física y fue reemplazado por Facundo Medina. También entró Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.

67 minutos: ¡pausa de hidratación!

66 minutos: ¡Dibu Martínez, en modo Qatar 2022!

El ex Arsenal de Inglaterra estaba en el lugar indicado para atajar un cabezazo a quemarropa sin complicaciones.

63 minutos: otra nueva intervención de Emiliano Martínez

El futbolista del Aston Villa despejó un remate frontal al tiro de esquina.

61 minutos: primeros cambios en España

Ferrán Torres y Pedri reemplazaron a Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz.

57 minutos: nuevo cambio en Argentina

Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.

Cachete dejó la cancha para dar paso a otra de las modificaciones de Scaloni (Créditos: Reuters/Mike Segar)17:29 hsHoy

51 minutos: Leandro Paredes, amonestado

El volante central le dio un empujón a Dani Olmo en mitad de cancha en medio de una pelea entre varios jugadores y se llevó la amarilla.

45 minutos: otra tapada del Dibu Martínez

El arquero reapareció para contener un disparo desde la medialuna sin dar rebote.

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

43 MINUTOS: ¡LISANDRO MARTÍNEZ, AFUERA POR LESIÓN!

El defensor sufrió una molestia en la infracción cometida a Oyarzabal y se retiró reemplazado por Nicolás Otamendi.

42 minutos: Cucurella se animó de lejos

El lateral izquierdo sacudió un disparo a distancia que se fue cerca del palo izquierdo.

40 minutos: Lisandro Martínez, amonestado

El zaguero central derribó a Oyarzabal para frenar un contragolpe.

38 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE EMILIANO MARTÍNEZ!

El arquero se mostró seguro para atajar un potente remate de Mikel Oyarzabal en la medialuna.

33 minutos: partida de ajedrez en Nueva Jersey

Argentina se mantiene expectante frente a cualquier error de España en la salida desde el fondo.

24 minutos: ¡pausa de hidratación!

16 minutos: asomó España y reapareció Dibu

El marplatense se arrojó contra su palo derecho para contener un buscapié envenenado de Lamine Yamal.

14 minutos: dos planes de juego contrapuestos

El elenco europeo apuesta a la tenencia de pelota, mientras que el campeón del mundo quiere aprovechar los contragolpes ante una defensa rival muy adelantada.

4 minutos: de la buena respuesta del Dibu Martínez a la salida de Unai Simón fuera del área

El arquero argentino contuvo un remate de Lamine Yamal en el área. Y segundo después, el portero español salió al último tercio de la cancha para contar un pase en profundidad a Lionel Messi.

¡EMPEZÓ LA FINAL!

Formación de España confirmada

Titulares

(23) Unai Simón

(12) Pedro Porro

(22) Pau Cubarsi

(14) Aymeric Laporte

(24) Marc Cucurella

(16) Rodri

(8) Fabián Ruiz

(19) Lamine Yamal

(10) Dani Olmo

(15) Álex Baena

(21) Mikel Oyarzábal

Suplentes

(1) David Raya

(13) Joan García

(2) Marc Pubill

(3) Alex Grimaldo

(4) Eric García

(5) Marcos Llorente

(6) Mikel Merino

(9) Gavi

(18) Martín Zubimendi

(20) Pedri

(7) Ferran Torres

(11) Yéremy Pino

(17) Nico Williams

(25) Víctor Muñoz

(26) Borja Iglesias

Entrenador: Luis de la Fuente

15:45

Formación de Argentina confirmada

Titulares

(23) Emiliano Martínez

(4) Gonzalo Montiel

(13) Cristian Romero

(6) Lisandro Martínez

(3) Nicolás Tagliafico

(7) Rodrigo De Paul

(20) Alexis Mac Allister

(24) Enzo Fernández

(15) Nicolás González

(10) Lionel Messi

(9) Julián Álvarez

Suplentes

(1) Juan Musso

(12) Gerónimo Rulli

(2) Marcos Senesi

(19) Nicolás Otamendi

(25) Facundo Medina

(26) Nahuel Molina

(5) Leandro Paredes

(8) Valentín Barco

(11) Giovani Lo Celso

(14) Exequiel Palacios

(16) Thiago Almada

(17) Giuliano Simeone

(18) Nicolás Paz

(21) José Manuel López

(22) Lautaro Martínez

Entrenador: Lionel Scaloni

Formación de España confirmada

Titulares

(23) Unai Simón

(12) Pedro Porro

(22) Pau Cubarsi

(14) Aymeric Laporte

(24) Marc Cucurella

(16) Rodri

(8) Fabián Ruiz

(19) Lamine Yamal

(10) Dani Olmo

(15) Álex Baena

(21) Mikel Oyarzábal

Suplentes

(1) David Raya

(13) Joan García

(2) Marc Pubill

(3) Alex Grimaldo

(4) Eric García

(5) Marcos Llorente

(6) Mikel Merino

(9) Gavi

(18) Martín Zubimendi

(20) Pedri

(7) Ferran Torres

(11) Yéremy Pino

(17) Nico Williams

(25) Víctor Muñoz

(26) Borja Iglesias

Entrenador: Luis de la Fuente

15:45

Formación de Argentina confirmada

Titulares

(23) Emiliano Martínez

(4) Gonzalo Montiel

(13) Cristian Romero

(6) Lisandro Martínez

(3) Nicolás Tagliafico

(7) Rodrigo De Paul

(20) Alexis Mac Allister

(24) Enzo Fernández

(15) Nicolás González

(10) Lionel Messi

(9) Julián Álvarez

Suplentes

(1) Juan Musso

(12) Gerónimo Rulli

(2) Marcos Senesi

(19) Nicolás Otamendi

(25) Facundo Medina

(26) Nahuel Molina

(5) Leandro Paredes

(8) Valentín Barco

(11) Giovani Lo Celso

(14) Exequiel Palacios

(16) Thiago Almada

(17) Giuliano Simeone

(18) Nicolás Paz

(21) José Manuel López

(22) Lautaro Martínez

Entrenador: Lionel Scaloni