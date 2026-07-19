La Selección Argentina no tuvo un buen partido, luchó hasta el final pero se quedó sin el título en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con un gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo del alargue, España se impuso por 1-0 en el MetLife Stadium y se coronó campeón por segunda vez en su historia. Enzo Fernández fue expulsado en la Albiceleste.
Argentina resistió hasta el final pero no pudo repetir y España es campeón
Argentina perdió 1 a 0, en tiempo extra y no pudo lograr el bicampeonato mundial. España fue un justo campeón. Están 0 a 0 tras los 90; expulsado Enzo Fernández.
Minuto a minuto
¡FINAL DEL PARTIDO: ESPAÑA CAMPEÓN!
La Roja se impuso 1-0 a la Argentina y se quedó con el Mundial 2026.
121 MINUTOS: ¡GIULIANO SIMEONE FALLÓ EL EMPATE!
El atacante recibió una pelota suelta a la salida de un córner y ejecutó un remate que se elevó por encima del travesaño.
119 MINUTOS: ¡MILAGROSA SALVADA DE ESPAÑA!
La defensa europea despejó un buscapié al córner.
113 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ESPAÑA!
Le invalidaron el tanto a Ferrán Torres por un correcto fuera de juego.
105 MINUTOS: ¡GOL DE ESPAÑA!
Ferrán Torres recibió un centro de Nico Williams y marcó el 1-0 en las inmediaciones del área chica.
¡EMPEZÓ EL ÚLTIMO TIEMPO DEL SUPLEMENTARIO!
¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS: VAMOS AL ALARGUE!
98 MINUTOS: ¡ATAJADA DESCOMUNAL DE DIBU MARTÍNEZ!
El arquero voló contra su palo izquierdo para mandar un tiro libre de Lamine Yamal al córner.
93 MINUTOS: ¡CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA Y NO HUBO LLAMADO DEL VAR!
El lateral se ocultó sus labios para decir algo tras la expulsión de Enzo Fernández y Lionel Messi reclamó la intervención de la tecnología, pero Vincic no recibió la comunicación para revisar el gesto.
92 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ, EXPULSADO!
El volante del Chelsea se llevó la segunda amarilla por una falta a Pau Cubarsí y Slavko Vincic le mostró la tarjeta roja.
92 MINUTOS: ¡TAPADA SENSACIONAL DE DIBU MARTÍNEZ!
El arquero despejó un remate desde la puerta del área.
¡Adicionaron cuatro minutos!
82 minutos: Enzo Fernández, amonestado
El mediocampista recibió la amarilla tras realizar una protesta airada al árbitro por una infracción que no cobró en mitad de cancha.
76 MINUTOS: ¡SAN DIBU MARTÍNEZ SALVÓ A LA ARGENTINA!
En primera instancia, el arquero rechazó un intento desde la medialuna y, segundos después, despejó un intento de Pau Cubarsí desde afuera del área.
74 minutos: doble modificación en España
Nico Williams y Mikel Merino por Dani Olmo y Álex Baena.
70 MINUTOS: ¡CUTI ROMERO, AFUERA POR LESIÓN!
El defensor dejó la cancha con una molestia física y fue reemplazado por Facundo Medina. También entró Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.
67 minutos: ¡pausa de hidratación!
66 minutos: ¡Dibu Martínez, en modo Qatar 2022!
El ex Arsenal de Inglaterra estaba en el lugar indicado para atajar un cabezazo a quemarropa sin complicaciones.
¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS: VAMOS AL ALARGUE!
98 MINUTOS: ¡ATAJADA DESCOMUNAL DE DIBU MARTÍNEZ!
El arquero voló contra su palo izquierdo para mandar un tiro libre de Lamine Yamal al córner.
93 MINUTOS: ¡CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA Y NO HUBO LLAMADO DEL VAR!
El lateral se ocultó sus labios para decir algo tras la expulsión de Enzo Fernández y Lionel Messi reclamó la intervención de la tecnología, pero Vincic no recibió la comunicación para revisar el gesto.
92 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ, EXPULSADO!
El volante del Chelsea se llevó la segunda amarilla por una falta a Pau Cubarsí y Slavko Vincic le mostró la tarjeta roja.
92 MINUTOS: ¡TAPADA SENSACIONAL DE DIBU MARTÍNEZ!
El arquero despejó un remate desde la puerta del área.
¡Adicionaron cuatro minutos!
82 minutos: Enzo Fernández, amonestado
El mediocampista recibió la amarilla tras realizar una protesta airada al árbitro por una infracción que no cobró en mitad de cancha.
76 MINUTOS: ¡SAN DIBU MARTÍNEZ SALVÓ A LA ARGENTINA!
En primera instancia, el arquero rechazó un intento desde la medialuna y, segundos después, despejó un intento de Pau Cubarsí desde afuera del área.
74 minutos: doble modificación en España
Nico Williams y Mikel Merino por Dani Olmo y Álex Baena.
70 MINUTOS: ¡CUTI ROMERO, AFUERA POR LESIÓN!
El defensor dejó la cancha con una molestia física y fue reemplazado por Facundo Medina. También entró Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.
67 minutos: ¡pausa de hidratación!
66 minutos: ¡Dibu Martínez, en modo Qatar 2022!
El ex Arsenal de Inglaterra estaba en el lugar indicado para atajar un cabezazo a quemarropa sin complicaciones.
63 minutos: otra nueva intervención de Emiliano Martínez
El futbolista del Aston Villa despejó un remate frontal al tiro de esquina.
61 minutos: primeros cambios en España
Ferrán Torres y Pedri reemplazaron a Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz.
57 minutos: nuevo cambio en Argentina
Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.
Cachete dejó la cancha para dar paso a otra de las modificaciones de Scaloni (Créditos: Reuters/Mike Segar)17:29 hsHoy
51 minutos: Leandro Paredes, amonestado
El volante central le dio un empujón a Dani Olmo en mitad de cancha en medio de una pelea entre varios jugadores y se llevó la amarilla.
45 minutos: otra tapada del Dibu Martínez
El arquero reapareció para contener un disparo desde la medialuna sin dar rebote.
¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 MINUTOS: ¡LISANDRO MARTÍNEZ, AFUERA POR LESIÓN!
El defensor sufrió una molestia en la infracción cometida a Oyarzabal y se retiró reemplazado por Nicolás Otamendi.
42 minutos: Cucurella se animó de lejos
El lateral izquierdo sacudió un disparo a distancia que se fue cerca del palo izquierdo.
40 minutos: Lisandro Martínez, amonestado
El zaguero central derribó a Oyarzabal para frenar un contragolpe.
38 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE EMILIANO MARTÍNEZ!
El arquero se mostró seguro para atajar un potente remate de Mikel Oyarzabal en la medialuna.
33 minutos: partida de ajedrez en Nueva Jersey
Argentina se mantiene expectante frente a cualquier error de España en la salida desde el fondo.
24 minutos: ¡pausa de hidratación!
16 minutos: asomó España y reapareció Dibu
El marplatense se arrojó contra su palo derecho para contener un buscapié envenenado de Lamine Yamal.
14 minutos: dos planes de juego contrapuestos
El elenco europeo apuesta a la tenencia de pelota, mientras que el campeón del mundo quiere aprovechar los contragolpes ante una defensa rival muy adelantada.
4 minutos: de la buena respuesta del Dibu Martínez a la salida de Unai Simón fuera del área
El arquero argentino contuvo un remate de Lamine Yamal en el área. Y segundo después, el portero español salió al último tercio de la cancha para contar un pase en profundidad a Lionel Messi.
¡EMPEZÓ LA FINAL!
Formación de España confirmada
Titulares
- (23) Unai Simón
- (12) Pedro Porro
- (22) Pau Cubarsi
- (14) Aymeric Laporte
- (24) Marc Cucurella
- (16) Rodri
- (8) Fabián Ruiz
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (15) Álex Baena
- (21) Mikel Oyarzábal
Suplentes
- (1) David Raya
- (13) Joan García
- (2) Marc Pubill
- (3) Alex Grimaldo
- (4) Eric García
- (5) Marcos Llorente
- (6) Mikel Merino
- (9) Gavi
- (18) Martín Zubimendi
- (20) Pedri
- (7) Ferran Torres
- (11) Yéremy Pino
- (17) Nico Williams
- (25) Víctor Muñoz
- (26) Borja Iglesias
Entrenador: Luis de la Fuente
15:45
Formación de Argentina confirmada
Titulares
- (23) Emiliano Martínez
- (4) Gonzalo Montiel
- (13) Cristian Romero
- (6) Lisandro Martínez
- (3) Nicolás Tagliafico
- (7) Rodrigo De Paul
- (20) Alexis Mac Allister
- (24) Enzo Fernández
- (15) Nicolás González
- (10) Lionel Messi
- (9) Julián Álvarez
Suplentes
- (1) Juan Musso
- (12) Gerónimo Rulli
- (2) Marcos Senesi
- (19) Nicolás Otamendi
- (25) Facundo Medina
- (26) Nahuel Molina
- (5) Leandro Paredes
- (8) Valentín Barco
- (11) Giovani Lo Celso
- (14) Exequiel Palacios
- (16) Thiago Almada
- (17) Giuliano Simeone
- (18) Nicolás Paz
- (21) José Manuel López
- (22) Lautaro Martínez
Entrenador: Lionel Scaloni
Formación de España confirmada
Titulares
- (23) Unai Simón
- (12) Pedro Porro
- (22) Pau Cubarsi
- (14) Aymeric Laporte
- (24) Marc Cucurella
- (16) Rodri
- (8) Fabián Ruiz
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (15) Álex Baena
- (21) Mikel Oyarzábal
Suplentes
- (1) David Raya
- (13) Joan García
- (2) Marc Pubill
- (3) Alex Grimaldo
- (4) Eric García
- (5) Marcos Llorente
- (6) Mikel Merino
- (9) Gavi
- (18) Martín Zubimendi
- (20) Pedri
- (7) Ferran Torres
- (11) Yéremy Pino
- (17) Nico Williams
- (25) Víctor Muñoz
- (26) Borja Iglesias
Entrenador: Luis de la Fuente
15:45
Formación de Argentina confirmada
Titulares
- (23) Emiliano Martínez
- (4) Gonzalo Montiel
- (13) Cristian Romero
- (6) Lisandro Martínez
- (3) Nicolás Tagliafico
- (7) Rodrigo De Paul
- (20) Alexis Mac Allister
- (24) Enzo Fernández
- (15) Nicolás González
- (10) Lionel Messi
- (9) Julián Álvarez
Suplentes
- (1) Juan Musso
- (12) Gerónimo Rulli
- (2) Marcos Senesi
- (19) Nicolás Otamendi
- (25) Facundo Medina
- (26) Nahuel Molina
- (5) Leandro Paredes
- (8) Valentín Barco
- (11) Giovani Lo Celso
- (14) Exequiel Palacios
- (16) Thiago Almada
- (17) Giuliano Simeone
- (18) Nicolás Paz
- (21) José Manuel López
- (22) Lautaro Martínez
Entrenador: Lionel Scaloni