Jorge Rial opinó sobre la interna entre Beto Casella y Tamara Pettinato

En ese sentido, Jorge Rial opinó sobre lo ocurrido en LAM. Lo cierto es que después de revelarse los videos, Tamara fue una sola vez a Bendita. La panelista adujo haberse sentido incómoda por el trato recibido por sus compañeros, por los informes que hicieron y no regresó más. En ese escandaloso marco, Beto se enojó con Pettinato por su proceder en el plano profesional y la ausencia de la panelista en el programa ya sería definitiva.

Beto Casella Vs Tamara Pettinato

tamara pettinato alberto fernández 3.jpg

Sobre la salida de Pettinato de elnueve, Rial dijo: "Creo que Beto estuvo correcto. Bancó hasta donde había que bancar y después se complicó la situación. Cuando uno es líder de un grupo tiene saber cuáles son los límites y cuando un problema de tus colaboradores empieza a afectar el programa tenés que tomar decisiones. No me pareció mal la actitud. Más allá de que Tamara no es culpable de nada. La trascendencia de eso estaba afectando a Bendita".