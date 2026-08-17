Mauricio Dayub compartió con el público paranaense su vínculo con la escritura, sus obras y sus raíces en un emotivo conversatorio de la Feria del Libro.

Mauricio Dayub emocionó al público en una nueva jornada de la Feria del Libro de Paraná

La Feria del Libro de Paraná vivió una nueva fecha cargada de actividades, con espacios dedicados a la lectura, encuentros con autores y propuestas artísticas para todas las edades. Dentro de esa agenda, uno de los momentos más esperados fue el conversatorio con Mauricio Dayub, quien llegó hasta la Sala Mayo para compartir con sus vecinos algunos de los ejes que atraviesan su obra El amateur.

La convocatoria superó las expectativas: la sala se llenó de espectadores que siguieron con atención cada palabra del actor, quien repasó su carrera, su forma de encarar el proceso creativo y las vivencias personales que se filtran en sus trabajos sobre las tablas.

Al finalizar el encuentro, Dayub no ocultó su emoción por el recibimiento que tuvo en la ciudad donde nació. El artista remarcó el cariño del público paranaense y aseguró sentirse profundamente conmovido por la experiencia.

“Fue muy amorosa, muy cariñosa, excesivamente afectuosa. Ha sido hermoso para mí, muy placentero. Los espectadores estuvieron muy interesados y con mucho cariño. Estoy muy contento”, señaló el actor ante los presentes.

La escritura como descubrimiento personal

Uno de los tramos más ricos de la charla giró en torno al costado literario de Dayub. El actor contó cómo fue encontrándose, casi sin planearlo, con una faceta que no sabía que tenía: la de poner en palabras recuerdos, reflexiones y fragmentos de su propia historia.

Con el correr de los años, esa práctica dejó de ser algo esporádico para transformarse en una herramienta central de su trabajo artístico, complementaria al teatro y con la que profundiza temas que también aparecen en sus puestas en escena.

La conversación permitió además recorrer El amateur y El equilibrista, dos obras profundamente ligadas a su historia familiar, a su ciudad natal y a las experiencias que lo formaron como persona y como artista. Ese costado íntimo fue, según pudo verse en la sala, uno de los aspectos que más conectó con los asistentes.

Consultado sobre cómo vive hoy el momento de subirse al escenario, Dayub explicó que dejó atrás la lógica del miedo o la presión para instalarse en un lugar bien distinto: el de la gratitud.

“Entonces, no lo vivo con estrés, ni con pánico escénico, ni con temor, sino que lo vivo lleno de agradecimiento”, expresó.

Elogios desde el Municipio

La presencia de Dayub también fue destacada por las autoridades locales. El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, participó de la jornada y calificó la actividad como uno de los puntos altos de la feria.

“Fue un día fantástico, una presentación muy buena de Mauricio Dayub”, sostuvo el funcionario, quien además valoró el clima general y la cantidad de público que se acercó a lo largo del día.

Halle se detuvo especialmente en una de las ideas centrales que atraviesa la propuesta del actor, a la que consideró un mensaje valioso para las generaciones más jóvenes: la importancia de vivir con compromiso, disfrutando del juego y de la vida cotidiana.

“Hay que vivir y jugar, y hay que ganar con una jugada de lujo”, recordó, citando uno de los conceptos que Dayub suele transmitir en sus presentaciones.

Para el funcionario, esa frase resume una enseñanza que va más allá del escenario y que bien puede trasladarse a la vida diaria: “Me parece que es un mensaje para transmitir a todos nuestros chicos, a nuestros jóvenes: vivir de esa manera, de una manera comprometida con el juego, con la vida, pero también comprometida con la felicidad, con la alegría de jugar y de vivir”.

Halle también subrayó que la obra de Dayub está profundamente atravesada por sus orígenes y su historia personal, un rasgo que —según indicó— le otorga una conexión especial con públicos de distintas edades y realidades.

Una feria que sigue sumando público

Más allá del paso de Dayub por la Sala Mayo, desde el Municipio remarcaron el buen desarrollo general de la tercera jornada, con salones colmados y numerosas familias recorriendo los stands de librerías y editoriales, además de los espacios gastronómicos.

“Se ven los salones llenos. Es importante recorrer y escuchar la palabra de las librerías y las editoriales, para ver cómo les está yendo”, comentó Halle, quien adelantó que al cierre del evento se realizará un balance económico para medir el impacto real de la feria en el sector.

“Al final de la feria vamos a tener un análisis económico de cómo les ha ido a las editoriales, qué se ha vendido y cómo les ha ido. Vamos a tener números concretos de cómo ha salido la feria”, anticipó.

Trabajo sostenido en el tiempo

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, también se refirió a la jornada y puso el acento en el carácter colectivo que sostiene a la feria año tras año.

“La feria es un trabajo en equipo, como dice nuestra intendenta. Se sostuvo a través del tiempo, a través de distintas gestiones”, afirmó el funcionario, quien recordó además las palabras de la intendenta Rosario Romero durante la apertura del evento, cuando remarcó la necesidad de dar continuidad a las propuestas culturales que ya forman parte de la identidad paranaense.

“Ayer Rosario, cuando hizo la presentación, lo dejó en claro: no son cuestiones fundacionales, hay que sostenerlas”, remarcó Clavenzani.

Con salas repletas, familias disfrutando de las distintas propuestas y la visita de una de las figuras artísticas más queridas de la ciudad, la Feria del Libro de Paraná suma una nueva jornada exitosa y se sigue consolidando como uno de los eventos culturales más importantes del calendario local.