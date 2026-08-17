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Cha Roga quedó a un paso de la consagración en el Torneo Regional del Litoral Femenino

El equipo de Santo Tomé le ganó un duelo clave a Echagüe, por la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral que se disputó en Paraná.

17 de agosto 2026 · 18:24hs
Cha Roga se hizo fuerte en la capital entrerriana y quedó muy cerca de volver a gritar campeón en el Torneo Regional del Litoral Femenino.

Prensa UER

Cha Roga se hizo fuerte en la capital entrerriana y quedó muy cerca de volver a gritar campeón en el Torneo Regional del Litoral Femenino.

El Torneo Regional del Litoral (TRL) Femenino de rugby completó su segunda fecha con una jornada que tuvo como escenario las instalaciones del Atlético Echagüe Club de Paraná. Cha Roga de Santo Tomé volvió a demostrar su fortaleza y, tras ganar sus dos compromisos, quedó a un paso de quedarse con el título.

En la categoría Mayores, Cha Roga comenzó la jornada con una contundente victoria por 22 a 0 sobre Mulitas de Fray Bentos. Más tarde, en uno de los encuentros destacados de la fecha, se impuso por 14 a 10 frente al anfitrión Echagüe, resultado que le permitió mantenerse como el principal candidato a la consagración.

Se viene otro capítulo del Torneo Regional del Litoral Femenino.

En Echagüe se disputa la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino

En el Parque Urquiza Estudiantes recibe a uno de los líderes del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe RC.

Vuelve la acción del Torneo Regional del Litoral

La jornada también dejó otros resultados importantes. En el duelo de Rosarinos, Old Resian derrotó 12 a 10 a Caranchos, mientras que Alma Juniors de Esperanza superó 17 a 14 a Old Resian. Luego, Caranchos cerró su participación con una amplia victoria por 36 a 7 sobre Alma Juniors.

De esta manera, Cha Roga llega a la última jornada con grandes posibilidades de quedarse con el campeonato, aunque deberá afrontar un último compromiso frente a Alma Juniors.

La jornada también contó con actividad para las categorías juveniles. Atlético Echagüe se midió en dos oportunidades ante un combinado de la Unión de Rugby de Rosario, con derrotas por 20 a 0 y 42 a 0.

El Torneo Regional del Litoral se definirá en Santa Fe

La tercera y última fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino se disputará el domingo 6 de septiembre en una cancha perteneciente a la Unión Santafesina de Rugby.

La actividad de Mayores comenzará a las 11, con Echagüe enfrentando a Caranchos. A las 11.40 se medirán Mulitas y Old Resian, mientras que a las 12.20 será el turno de Cha Roga ante Alma Juniors.

Luego, a las 13, Echagüe jugará frente a Old Resian y, desde las 13.40, Mulitas cerrará la jornada ante Caranchos.

Con dos victorias en la segunda fecha, Cha Roga llegará a la última jornada con el objetivo de dar el último paso y consagrarse nuevamente campeón del Regional del Litoral Femenino.

Torneo Regional del Litoral Cha Roga Echagüe Rugby
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