Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron a un paso de la clasificación.

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania en el Mundial de hockey y quedaron muy cerca de la clasificación. Este miércoles enfrentarán a Escocia.

Las Leonas se impusieron este lunes por 3 a 2 ante Alemania, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Mundial de hockey sobre césped que se disputa en Wavre, Bélgica. El seleccionado argentino consiguió así una victoria fundamental después del empate frente a Estados Unidos en el debut y quedó con grandes posibilidades de avanzar a la segunda fase.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara tuvo un comienzo prometedor y encontró rápidamente la ventaja. Apenas transcurrió un minuto cuando Argentina dispuso de dos córners cortos consecutivos. En la segunda jugada, Juana Castellaro remató y, tras el rebote, Eugenia Trinchinetti desvió la pelota para marcar el 1 a 0. Las Leonas mostraron intensidad durante buena parte del primer cuarto y lograron sostener la diferencia.

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Las Leonas superaron a Alemania y llegan con grandes chances de avanzar

Alemania reaccionó en el segundo período y comenzó a ejercer una mayor presión sobre el arco argentino. Las pérdidas de pelota de Las Leonas le permitieron a su rival avanzar con mayor frecuencia y generar situaciones de peligro. Las germanas tuvieron dos córners cortos, aunque no lograron aprovecharlos, y Argentina consiguió llegar al descanso con la mínima ventaja.

El dominio alemán se profundizó durante el tercer cuarto. A esa altura, el conjunto europeo duplicaba a la Argentina en penetraciones al círculo, con nueve contra cuatro, y sumaba un nuevo córner corto. Las Leonas, sin embargo, resistieron y también tuvieron algunas aproximaciones sobre el final del período. El 1 a 0 se mantenía y el encuentro continuaba abierto.

A los tres minutos del último cuarto, Argentina recibió un penal a favor después de una infracción de Linnea Weidemann sobre Zoe Díaz. El reclamo de video-ref de Alemania fue rechazado y Agustina Gorzelany se hizo cargo de la ejecución. La especialista no falló y convirtió el 2 a 0 para Las Leonas.

Alemania reaccionó rápidamente. A falta de nueve minutos y medio, Lisa Nolte aprovechó una contra, le ganó la espalda a Agostina Alonso y definió entre las piernas de la arquera argentina, Cristina Cosentino. Dos minutos después, Sonja Zimmermann convirtió el quinto córner corto de las germanas y estableció el empate 2 a 2.

El conjunto argentino no se resignó y volvió a buscar la victoria. María José Granatto reclamó un córner mediante el video-ref, aunque Gorzelany no pudo convertir esa oportunidad. Sin embargo, la especialista tuvo su revancha cuatro minutos y medio antes del final, cuando sacó una formidable arrastrada que se metió abajo, junto a uno de los postes, para poner nuevamente a Argentina en ventaja por 3 a 2.

Durante los últimos minutos, Alemania decidió jugar sin arquera y arrinconó al seleccionado argentino. Las Leonas soportaron el asedio y defendieron la diferencia hasta el final para quedarse con tres puntos fundamentales.

"Estoy en la luna, fue un partido durísimo y muy físico, pero esto es Argentina: damos todo hasta lo último y así nos fue", expresó Sofía Cairo después del encuentro. La defensora también destacó el funcionamiento colectivo: "Resultó muy bueno cómo cambiamos todas las posiciones y el equipo funcionó; confiamos en el sistema".

Agustina Gorzelany, autora de dos de los tres goles argentinos, también manifestó su alegría por el triunfo. "No puedo explicar la felicidad que tengo en este momento", afirmó la jugadora, que valoró especialmente haber conseguido sumar de a tres. "El equipo necesitaba ganar, sumar de a tres. Queremos disfrutar este triunfo, más allá de que hay que ir paso a paso", señaló.

Con este resultado, Argentina suma cuatro puntos y comparte el liderazgo del Grupo B con Estados Unidos, que también tiene cuatro unidades. Las Leonas acumulan cuatro goles a favor y tres en contra, mientras que Alemania quedó con tres puntos y Escocia, con ninguno.

El seleccionado argentino cerrará su participación en la etapa de grupos este miércoles a las 6 de la mañana frente a Escocia, que este lunes perdió 3 a 2 ante Estados Unidos. El conjunto escocés aparece como el rival más accesible de la zona y una victoria le permitiría a Las Leonas avanzar dependiendo de sí mismas.