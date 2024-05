Jey Mammón y Valeria Sampedro se cruzaron en programa de Juana Viale

Valeria Sampedro a Jey Mammon: "Lo que te hicieron fue absolverte por prescripción. ¿Qué clase de inocencia se declara si no se juzga?".

El humorista aseguró haber sido declarado inocente tras las denuncias del joven Lucas Benvenuto, pero la periodista no tardó en cruzarlo. "¿Cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31, 30?", preguntó.

Sampedro añadió además que Mammón no fue declarado inocente sino que su causa prescribió y la Justicia no la investigó por esta razón.

"¿Sabes qué pasa? Este programa se ve mucho y estamos hablando de mi caso. Vos arrancaste diciendo que la justicia no me declaró inocente y ya estamos diciendo algo técnico que está mal. Yo aprendí un montón de esto y te lo cuento para que lo sepas, técnicamente la justicia me declaró inocente", se quejó el exconductor.

Sin embargo, la conductora de "Arriba Argentinos", sentenció: "Lo que te hicieron fue absolverte por prescripción. ¿Qué clase de inocencia se declara si no se juzga?".