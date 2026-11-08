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Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Paraná presenta condiciones de tiempo estable, sin probabilidades de precipitaciones, vientos leves del sector este y una marca térmica inicial de 9,8 °C

8 de noviembre 2026 · 08:14hs
Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Foto UNO/ Liliana Bonarrigo
Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Paraná amaneció este domingo con cielo despejado y una atmósfera estable. De acuerdo con la actualización de las 7 horas brindada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura en la capital provincial se ubicó en los 9,8 °C, configurando un comienzo de jornada fresco y con óptima visibilidad.

El reporte oficial destaca una visibilidad de 15 kilómetros y vientos en calma en las primeras horas del día. Asimismo, la humedad relativa alcanzó el 85 % al comenzar la mañana, mientras que la presión atmosférica se posicionó en los 1018 hectopascal (hPa).

A lo largo del día

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables para el desarrollo de actividades al aire libre, sin riesgo de precipitaciones en ninguna franja horaria. Durante la primera parte de la mañana, la humedad desciende levemente al 76%, acompañada por vientos leves del sector sureste soplando a 10 km/h. Hacia la media mañana, el nivel de humedad continúa en paulatino descenso hasta registrar un 65%, mientras que la circulación del viento rota hacia el este, manteniéndose en una velocidad constante de 10 km/h.

Para la tarde y la noche, el SMN ratifica la ausencia de precipitaciones sobre el territorio paranaense: por la tarde tiempo estable sin precipitaciones previstas y vientos leves de 10 km/h provenientes del este. El cierre de jornada será sin lluvias, con vientos leves del sector este alcanzando los 11 km/h.

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