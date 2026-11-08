Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Paraná presenta condiciones de tiempo estable, sin probabilidades de precipitaciones, vientos leves del sector este y una marca térmica inicial de 9,8 °C

Paraná amaneció este domingo con cielo despejado y una atmósfera estable. De acuerdo con la actualización de las 7 horas brindada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura en la capital provincial se ubicó en los 9,8 °C, configurando un comienzo de jornada fresco y con óptima visibilidad.

El reporte oficial destaca una visibilidad de 15 kilómetros y vientos en calma en las primeras horas del día. Asimismo, la humedad relativa alcanzó el 85 % al comenzar la mañana, mientras que la presión atmosférica se posicionó en los 1018 hectopascal (hPa).

Foto UNO/Gonzalo Núñez

A lo largo del día

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables para el desarrollo de actividades al aire libre, sin riesgo de precipitaciones en ninguna franja horaria. Durante la primera parte de la mañana, la humedad desciende levemente al 76%, acompañada por vientos leves del sector sureste soplando a 10 km/h. Hacia la media mañana, el nivel de humedad continúa en paulatino descenso hasta registrar un 65%, mientras que la circulación del viento rota hacia el este, manteniéndose en una velocidad constante de 10 km/h.