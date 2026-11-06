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Nathy Peluso mostró su romance con Phil Kane y confirmó su presencia en los Latin Grammy

Nathy Peluso publicó imágenes junto a su pareja, al atleta estadounidense Phil Kane y, casi en simultáneo

6 de noviembre 2026 · 12:13hs
Nathy Peluso mostró su romance con Phil Kane y confirmó su presencia en los Latin Grammy

Nathy Peluso volvió a compartir postales de su vida personal y sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías junto a su pareja, el atleta estadounidense Phil Kane. Bajo el mensaje “bendiciones infinitas .com señoras”, la artista publicó imágenes románticas, entre ellas un beso frente al espejo de un ascensor y una escena de ambos abrazados durante un vuelo.

Nathy Peluso compartió postales románticas antes de su presentación en Las Vegas

Desde que hicieron pública su relación en mayo pasado, la cantante y el maratonista fueron mostrando de a poco distintos momentos juntos. Aunque Kane mantiene un perfil más reservado en redes sociales, ambos se acompañan en sus respectivas actividades: él estuvo presente en shows de Peluso y ella lo acompañó en competencias internacionales.

La publicación llegó en un momento especial para la artista, que también confirmó su participación en los Latin Grammy 2026. La ceremonia se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con la presencia de figuras como Karol G, Bizarrap, Bad Gyal, Jay Wheeler y Grupo Niche, entre otros.

Peluso, además, competirá por el premio a Mejor Álbum de Salsa con Malportada. La representación argentina también tendrá a CA7RIEL & Paco Amoroso, con siete nominaciones por FREE SPIRITS, y a Milo J, que cuenta con cinco candidaturas por La Vida Era Más Corta.

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Nathy Peluso Romance Latin Grammy Phil Kane
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